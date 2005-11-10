Le quattro sconfitte consecutive costano caro a Anthony Correia, l'ormai ex tecnico dell'Utrecht è infatti stato esonerato dopo soli quattro mesi dal suo ingaggio. Si tratta del quinto esonero da inizio anno andato in scena in Eredivisie. A comunicarlo è stato lo stesso club olandese con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale che riportiamo di seguito.

Il comunicato

Di seguito la nota dell'Utrecht: "L'FC Utrecht si separa dall'allenatore Anthony Correia con effetto immediato. Purtroppo, i risultati ottenuti in questo inizio di stagione sono stati deludenti, costringendo il club a prendere questa difficile decisione. La separazione riguarda anche il vice allenatore Gertjan Tamerus.

Correia, 44 anni, è arrivato la scorsa estate dal Telstar, dove ha ottenuto ottimi risultati. A Utrecht ha allenato quattordici partite ufficiali, vincendone quattro. L'FC Utrecht occupa attualmente la quindicesima posizione nella VriendenLoterij Eredivisie.

“Dopo il periodo con Ron Jans, dovevamo cercare un nuovo allenatore. All'interno del club, tutti erano unanimemente d'accordo sul fatto che Anthony fosse il candidato migliore”, afferma il direttore tecnico Jordy Zuidam. “Lui e il suo staff hanno fatto di tutto fin dal primo giorno per garantire il successo”.

Sapevamo che questo processo avrebbe richiesto tempo e ci siamo concessi il tempo necessario. Nel farlo, abbiamo sempre cercato di guardare oltre i soli risultati. Ci sono stati momenti in cui entrambi abbiamo avuto la sensazione che le cose stessero andando nella giusta direzione, ma alla fine non si è concretizzato alcun miglioramento strutturale. Ecco perché abbiamo preso questa decisione, per quanto difficile sia stata.

L'FC Utrecht ringrazia Correia e Tamerus per la loro dedizione e augura a entrambi un grande successo per le loro future carriere.

L'allenatore dello Jong FC Utrecht, Mark Otten (41), assumerà le funzioni di Correia ad interim. Nel frattempo, la dirigenza del club sta valutando la nomina definitiva all'incarico di allenatore".