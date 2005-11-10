La Juventus guarda al mercato internazionale e tra i profili finiti nel mirino della dirigenza bianconera c'è anche Gabri Veiga, centrocampista spagnolo classe 2002 attualmente in forza al Porto. Il rendimento del ventiquattrenne sta attirando le attenzioni di diversi top club europei e anche la società torinese starebbe valutando la possibilità di inserirsi nella corsa al giocatore. Secondo quanto riportato da fussball-news,i bianconeri potrebbero provare ad anticipare la concorrenza con un'offerta già nella finestra invernale di calciomercato.

Juventus, sfida alle big spagnole per Gabri Veiga

La concorrenza non manca. Sulle tracce del centrocampista ci sarebbero infatti anche Barcellona e Atletico Madrid. I Colchoneros sarebbero intenzionati a tornare alla carica per il giocatore, già seguito in passato, mentre il club catalano lo considera una possibile alternativa per rinforzare la propria mediana. L'eventuale affondo blaugrana, tuttavia, sarebbe legato anche alle possibili uscite di Dani Olmo o Fermín López.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe cercare di giocare d'anticipo, presentandosi alla porta del Porto già a gennaio per provare a conquistare una posizione di vantaggio nella trattativa. Si tratta al momento di un'ipotesi di mercato, senza che sia stata confermata una trattativa concreta tra i club.

I numeri di Gabri Veiga e la clausola da 65 milioni

A rendere particolarmente appetibile il profilo di Gabri Veiga sono soprattutto i numeri. Nella stagione in corso il centrocampista ha messo insieme 7 gol e 5 assist in 17 presenze complessive, confermandosi uno degli elementi più incisivi della formazione portoghese. Qualità tecniche, capacità di inserimento e una spiccata propensione offensiva ne fanno un profilo interessante per le esigenze della Juventus.

L'operazione, però, si presenta tutt'altro che semplice dal punto di vista economico. Il Porto ha acquistato il calciatore dall'Al-Ahli nell'estate 2025, investendo 15 milioni di euro più eventuali 4 milioni di bonus, e gli ha fatto sottoscrivere un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Nell'accordo è stata inoltre inserita una clausola rescissoria da 65 milioni di euro.