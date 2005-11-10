Quella di domani fra Manchester City e Napoli sarà una sfida non solo fra grandi campioni, ma anche fra due allenatori italiani: Enzo Maresca e Massimiliano Allegri. Ospite delle colonne de Il Mattino ha detto la sua sul duello tricolore Fabio Cannavaro, ex giocatore del club partenopeo, campione del Mondo con l'Italia nel 2006 e attuale ct dell'Uzbekistan:

"Maresca ha preso in mano un'eredità pesantissima e non è semplice vivere ogni giorno con la costanza del paragone con Pep Guardiola. Sta avendo delle difficoltà ma era prevedibile. Lui gioca un calcio offensivo che mi piace, belle idee. Ma anche Max sa il fatto suo, sa sempre dove mettere le mani come ha dimostrato sabato con il Torino e sa farlo nel momento giusto. L’emergenza infortuni è stato il vero freno di questo inizio di stagione".

Cosa deve fare il Napoli

Su quali saranno gli accorgimenti necessari agli azzurri per fermare la corazzata inglese, poi, Cannavaro spiega: "Il coraggio nel calcio non deve mancare mai, ma domani più di altre volte. Non devi pensare che rischi la figuraccia, di dover passare il pallone indietro per paura dell'errore. Ci vuole personalità e non mi pare che la rosa del Napoli ne sia priva. Quello che a me colpisce è che spesso vedo il Napoli poco intenso: vorrei una squadra capace di alzare il livello della sofferenza e della lotta quando la partita lo richiede. E non sempre mi è capitato di vederlo nel Napoli".

De Bruyne 'nervoso'

Spazio, infine, ad un pensiero su Kevin De Bruyne, che fatica ad affermarsi a Napoli: "Puoi essere il più forte di tutti ma se sei nervoso, non puoi esserlo in campo. I campioni si vedono in queste situazioni, in quei momenti delicati. Ci vuole l'esempio in ogni cosa, e tocca ai top darlo".