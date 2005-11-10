San Siro, il Tar boccia i tutti ricorsi contro la vendita a Inter e Milan
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Tommaso Bonan
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06.10.2026 16:45Serie A
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Il Tar della Lombardia ha respinto i cinque ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto che sorgerà nell’area di San Siro.
Insomma, il progetto del nuovo San Siro può continuare a correre. Si chiude dunque la partita dei ricorsi presentati davanti alla giustizia amministrativa, iniziata per alcuni di questi addirittura nel 2022, che sono stati riuniti in un'unica udienza andata in scena lo scorso 23 giugno: in particolare, riporta gazzetta.it, quattro sono stati dichiarati inammissibili per ragioni di carattere processuale, mentre uno è stato respinto nel merito.
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