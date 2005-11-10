12.50 - È il giorno della vigilia in casa neroverde. Roberto D'Aversa presenta Sassuolo-Napoli, la sua seconda partita ufficiale sulla panchina neroverde: segui qui, in diretta, tutte le parole dell'allenatore dal Mapei Football Center. Start previsto ore 13.00.

13.03 - Inizia la conferenza.

Arriva il Napoli ma cosa resta dell'altra partita con il Genoa? Di cosa si deve fare tesoro?

"Si è fatto tesoro del fatto che a volte non ci si debba far influenzare dal risultato, che ci ha visti sconfitti in casa, ma è chiaro che quello che viene fuori è che se fai degli errori in Serie A ti castigano. Da parte nostra domani, contro dei campioni, ci deve essere la partita perfetta, cercando di sfruttare quello che riusciremo a fare, ma ovviamente contro queste squadre devi concedere il meno possibile".

Il Sassuolo concede tanti tiri e deve affinare la qualità della finalizzazione?

"Ragionando sull'ultima gara viene dal fatto che noi abbiamo subito gol quando il Genoa è entrato in area per la prima volta, il rammarico è davvero l'aver concesso poco e aver perso 2-0. Abbiamo avuto a fine primo tempo delle occasioni per riaprire la partita, dunque con il Napoli non ti puoi permettere di concedere nulla e soprattutto quando ti capita la possibilità di far gol devi essere cattivo e determinato, ma col Genoa tante situazioni dove avremmo potuto creare altre situazioni siamo venuti meno. È l'atteggiamento che è difficile da allenare, gli altri aspetti li puoi allenare, ma contro il Genoa dal punto di vista dell'atteggiamento non gli posso rimproverare nulla. Era la prima partita dopo il cambio di allenatore, è naturale reagire, ma i risultati sono negativi da troppo tempo e non ci si deve abituare alla sconfitta".

Che partita ci attendiamo?

"A prescindere dai sistemi di gioco, è come si interpretano le partite. Loro hanno delle assenze, noi abbiamo delle assenze, ma se ragioniamo che le assenze ci hanno portato a questo momento allora noi non usciamo da queste situazione, se ragioniamo invece sul fatto che le assenze diventano opportunità per altri, molto probabilmente si esce da questa situazione. Questa squadra ha i valori tecnici ma non bastano in Serie A. Lo stanno dimostrando squadre come il Monza e non solo, c'è da pedalare sia in fase offensiva che in fase offensiva".

Come sta Volpato? Ci dice qualcosa su Adzic...

"La squadra è stata costruita per il 4-3-3 ma quando sono arrivato abbiamo perso in nazionale sia Bakola che Adzic. Adzic è stato veramente sfortunato, Bakola la gestione, mi riferisco alla Nazionale, poteva rientrare per far sì che guadagnasse qualche giorno. Ci sono tante situazioni, Thorstvedt non era al 100%. Chiaro che se ho la possibilità di fare il 4-3-3 con dei ricambi allora si può giocare, contro il Genoa non c'era possibilità e ho pensato al 3-4-3. Bakola e Volpato faranno parte dei convocati, sulla carta si potrebbe fare anche il 4-3-3, poi domani vedremo".

Cosa può dare in più o di diverso Obrador da Doig?

"Contro il Genoa la scelta è ricaduta su Rafa, la condizione fisica non era ottimale perché non aveva giocato molto, ma quando sono arrivato c'era un bollettino medico esagerato, avevo 3-4 giocatori, tra cui Doig, che non si poteva allenare, c'erano i nazionali, e sulla scelta ha inciso anche questo perché Doig nell'ultimo periodo ha stretto i denti. Rafa l'anno scorso ha fatto bene con me con il 3-4-2-1, ma con il Genoa ha fatto bene anche a 4. Chiaro che c'è bisogno di fiducia, il morale è un po' basso per tutti, immaginiamoci per quelli che hanno giocato meno. Noi dobbiamo essere bravi a far ritrovare la fiducia, la miglior medicina è la vittoria e dobbiamo ragionare su questo".