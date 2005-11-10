Il Milan vuole fare sul serio per Endrick. Il talento brasiliano del Real Madrid rappresenta la priorità assoluta di Gerry Cardinale per rinforzare l'attacco e il club rossonero sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro più bonus, inserendo nell'operazione una clausola di riacquisto favorevole ai Blancos. Una formula che potrebbe consentire di superare le resistenze di Florentino Perez e José Mourinho, oltre a tagliare fuori dalla corsa la Roma. Sempre in casa Milan, da monitorare la situazione di Ardon Jashari: il centrocampista svizzero piace particolarmente al PSV Eindhoven, che starebbe valutando un'offerta in prestito con diritto di riscatto.

Mancini, il pentimento per l'addio all'Italia e il sogno Mondiale

All'indomani del suo sessantaduesimo compleanno, Roberto Mancini ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport, tornando sulle dimissioni dalla Nazionale nell'estate del 2023: “Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina”. Il commissario tecnico ha ribadito di essersi pentito immediatamente della scelta e ha risposto ai colleghi che non avrebbero gradito il suo ritorno sulla panchina azzurra: “Ma quella è tutta invidia”. Mancini ha parlato anche delle difficoltà nel reperire giovani italiani, del sogno di vincere il Mondiale e della corsa Scudetto, indicando nella Roma la sua favorita.

Inter, niente Varela a gennaio. Napoli a caccia di giovani, Moggi fa il punto sul mercato

Gustavo Varela piace all'Inter, ma un suo trasferimento in nerazzurro nella sessione invernale è da escludere. La valutazione del centravanti del Monza, vicina ai 40 milioni di euro, e le attuali gerarchie del reparto offensivo rendono l'investimento difficilmente ipotizzabile senza una cessione eccellente. Il portoghese figura anche nella lista degli obiettivi del Napoli, insieme a Joshua Zirkzee e Sebastiano Esposito, qualora dovesse partire Lorenzo Lucca. Per il centrocampo Giovanni Manna monitora Patrick Zabi del Paris FC e André del Corinthians, mentre tra i pali piace Pedro Morisco del Coritiba.

Intanto, ai microfoni di Sky Sport, l'agente Alessandro Moggi ha anticipato una sessione invernale poco movimentata, soffermandosi anche sulle prospettive di Kouadio e sul rinnovo di Nico Gonzalez con la Juventus. “La Juventus non ha mai pensato di muoverlo. Spalletti è stato un alfiere nel processo”, ha spiegato il procuratore a proposito dell'esterno argentino.