Malagò svela: "La candidatura di Galliani me l'ha annunciata Marotta. Poi gli ho detto..."
Yvonne Alessandro
Il 14 dicembre sarà il giorno della verità. Andranno in scena le elezioni della FIGC che decreteranno chi tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani diventerà il nuovo presidente. "Se sono pentito di aver accettato la candidatura la scorsa primavera? No, però aveva ragione mio padre: per quanto una persona possa essere capace e preparata, l'esperienza è sempre fondamentale. Forse anche l'esperienza su certi contesti e certe persone aiuta", ha detto l'attuale numero uno della Federcalcio nell'intervista a La Stampa.
Affare intricato
Quanto alla poltrona coperta fino a questo momento ma gli ostacoli riscontrati lungo il cammino, Malagò ha dichiarato: "In cinque mesi ho vissuto una situazione incomprensibile, tutta molto italiana: dalla vicenda del tesseramento al pantouflage (il passaggio vietato da incarichi pubblici a privati, ndr), che l'Anticorruzione ha smontato perché la nomina passa da elezioni. Forse, a mente lucida, avrei dovuto fare altre riflessioni. Ho detto due no ad aprile perché ero sfinito dopo Milano-Cortina, ma alla terza volta ho detto di sì".
Dal nulla Marotta
C'è più di qualcosa che non torna a Malagò in queste elezioni. "Regaliamo 200 mila euro per le nuove elezioni. Pensavo di correre da solo visto il 70% di giugno e dopo aver fatto qualcosa di buono. Mi ritrovo invece Galliani supportato da quelli che mi hanno candidato ad aprile...", riflette. Di conversazioni tra i due concorrenti alla presidenza della FIGC prima dell'inserimento alla corsa del Condor non ce ne sono state, ma l'attuale numero uno della FIGC ha svelato: "La candidatura me l'ha annunciata Marotta", riguardo il ruolo del presidente dell'Inter. "Poi ho chiamato io Adriano e gli ho detto con franchezza: ma veramente? Non ci posso credere", ha ricordato. "In quel momento pensavamo di avere la candidatura della Serie A, poi sono andati da un'altra parte. La famosa conversione a U".