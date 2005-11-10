Il 14 dicembre sarà il giorno della verità. Andranno in scena le elezioni della FIGC che decreteranno chi tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani diventerà il nuovo presidente. "Se sono pentito di aver accettato la candidatura la scorsa primavera? No, però aveva ragione mio padre: per quanto una persona possa essere capace e preparata, l'esperienza è sempre fondamentale. Forse anche l'esperienza su certi contesti e certe persone aiuta", ha detto l'attuale numero uno della Federcalcio nell'intervista a La Stampa.

Affare intricato

Quanto alla poltrona coperta fino a questo momento ma gli ostacoli riscontrati lungo il cammino, Malagò ha dichiarato: "In cinque mesi ho vissuto una situazione incomprensibile, tutta molto italiana: dalla vicenda del tesseramento al pantouflage (il passaggio vietato da incarichi pubblici a privati, ndr), che l'Anticorruzione ha smontato perché la nomina passa da elezioni. Forse, a mente lucida, avrei dovuto fare altre riflessioni. Ho detto due no ad aprile perché ero sfinito dopo Milano-Cortina, ma alla terza volta ho detto di sì".

Dal nulla Marotta

C'è più di qualcosa che non torna a Malagò in queste elezioni. "Regaliamo 200 mila euro per le nuove elezioni. Pensavo di correre da solo visto il 70% di giugno e dopo aver fatto qualcosa di buono. Mi ritrovo invece Galliani supportato da quelli che mi hanno candidato ad aprile...", riflette. Di conversazioni tra i due concorrenti alla presidenza della FIGC prima dell'inserimento alla corsa del Condor non ce ne sono state, ma l'attuale numero uno della FIGC ha svelato: "La candidatura me l'ha annunciata Marotta", riguardo il ruolo del presidente dell'Inter. "Poi ho chiamato io Adriano e gli ho detto con franchezza: ma veramente? Non ci posso credere", ha ricordato. "In quel momento pensavamo di avere la candidatura della Serie A, poi sono andati da un'altra parte. La famosa conversione a U".