Serie A, la classifica aggiornata: il Como resta dietro a Juventus e Roma, Atalanta a -5

Finisce senza gol la partita del Sinigaglia, lo spareggio dal sapore d'Europa tra Como e Atalanta. Nonostante l'espulsione di Ahanor nei primi minuti della partita, e con un calcio di rigore che Nico Paz aveva a disposizione negli istanti finali, sul quale Carnesecchi ha fatto muro, la Dea tiene duro e costringe sullo 0-0 finale gli uomini di Fabregas.

Con il pareggio di oggi pomeriggio, rimangono dunque invariate le distanze in classifica tra i lariani e gli orobici, separati da 5 punti. Il Como in caso di successo avrebbe potuto momentaneamente agguantare la Roma, e invece rimane a -1 dalla Juventus, che ha anche una partita in meno.

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 52 punti (22 partite giocate)

Milan 47 (22)

Napoli 46 (23)

Roma 43 (22)

Juventus 42 (22)

Como 41 (23)

Atalanta 36 (23)

Lazio 32 (23)

Bologna 30 (22)

Udinese 29 (22)

Sassuolo 29 (23)

Cagliari 28 (23)

Torino 26 (23)

Cremonese 23 (22)

Parma 23 (22)

Genoa 23 (23)

Lecce 18 (23)

Fiorentina 17 (23)

Pisa 14 (23)

Hellas Verona 14 (23)