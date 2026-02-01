Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como-Atalanta 0-0, le pagelle: Nico Paz ha il mal di rigore, Carnesecchi monumentale

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:14Serie A
Yvonne Alessandro

Risultato finale, Como-Atalanta 0-0

COMO (a cura di Yvonne Alessandro)
Butez 6,5 - Una parata sensazionale su Sulemana, quanto basta per portarsi a casa un altro clean sheet. Al netto dell'amarezza per la mancata vittoria.

Smolcic 6,5 - Pure letture e intercetti all’altezza del compito di oggi, per sporcare le linee avversarie al meglio.

Ramon 6,5 - Statuario in marcatura, Ma è quando attacca gli spazi sul centro-destra che fa malissimo all’Atalanta, sfiorando a ripetizione la rete. Statuario in opposizione su Sulemana, da centravanti aggiunto si divora una palla gol colossale nel finale.

Kempf 6,5 - Molto più statico e attento agli equilibri dietro, De Ketelaere lo manda al bar una sola volta con con un colpo di tacco. Per tutto il resto della gara non sbaglia nemmeno un intervento, specialmente nei duelli aerei (11/12 vinti).

Valle 6,5 - Guardia al massimo per evitare guai con le sgroppate di Zappacosta prima e Bellanova poi. La panchina fatta dietro Moreno gli è servita probabilmente.

Da Cunha 6 - Tre partite di fila ma non sembra conoscere stanchezza. Una lavatrice impazzita per le palle ripulite, spende un giallo tattico per atterrare Bellanova. E fa bene. Dall’87’ Sergi Roberto s.v.

Perrone 6 - Ha rifiatato in Coppa Italia per avere le batterie cariche con l’Atalanta, va a millimetri dal gol in ribattuta ma Scalvini gli sradica via palla. E l’accuratezza da playmaker è al di sopra del 90%, nonostante il traffico lì in mezzo. Dal 58’ Jesus Rodriguez 5,5 - Torna finalmente nella sua zona di competenza a sinistra ma gli manca l’innesco per scattare in dribbling come suo solito. E sbatte contro il muro della Dea.

Vojvoda 5,5 - L’ultima volta alto a destra con il Milan non ha lasciato una bella impressione. A parte una botta forte ma centrale, alle volte si incarta da solo quando gli spazi sono limitati e c’è da inventare. Dal 46’ Addai 6 - Una rasoiata velenosa per trovare il tap-in di Douvikas, poi fatica a sfondare da quel lato. Dall’80’ Kuhn s.v.

Nico Paz 5 - Impeccabile per statistiche nel primo tempo, troppo morbido quel piattone mancino da posizione ottimale quasi a ridosso dell’area piccola. Ma il peggio è arrivato dal dischetto, nel momento topico del match: si è lasciato ipnotizzare da Carnesecchi, sbagliando il terzo rigore su tre della stagione. Houston, abbiamo un problema su penalty.

Baturina 6,5 - Lo spazio che gli ha ritagliato Fabregas a sinistra calza a pennello. Sembra dominare tempo e spazio da quando ha trovato fiducia, poi si inventa delle imbucate millimetriche per Douvikas che avrebbero meritato miglior fortuna. Quando si abbassa in mediana non rinuncia mai ad avanzare e puntare la porta.

Douvikas 5 - Avrà anche 8 gol in campionato da massimo marcatore del Como insieme a Nico Paz, ma quando si ritrova davanti ad una big gli manca sempre qualcosa. Sarà il killer instinct o la lucidità di concludere in modo efficace sotto porta e sotto pressione. E quel traversone di Addai andava spinto in porta, senza arrivare in ritardo. Dal 58’ Morata 6 - Mezz’ora importante in uno scontro diretto di questa portata, sfiora il gol a fil di palo ma in fuorigioco. Quando Scalvini scivola, ha l'occasione per ferire l'Atalanta ma di testa impatta male. Che spreco.

Cesc Fabregas 6,5 - Dominio incontrastato, al netto della superiorità numerica per quasi tutta la durata dello scontro diretto con l’Atalanta. Ma il poco cinismo sotto porta dei suoi attaccanti lo ha tradito, così come il suo pupillo Nico Paz dal dischetto. E tre punti svaniscono, con uno solo in tasca ad avere retrogusto amaro.

ATALANTA (a cura di Massimiliano Rincione)
Carnesecchi 7,5 - Miracoloso in più occasioni, tiene benissimo la porta. E poi completa una serata meravigliosa ipnotizzando anche Nico Paz.

Scalvini 6,5 - Il salvataggio su Perrone è clamoroso, intervento da super difensore. Mezzo punto in meno per il rigore ingenuo concesso e salvato da un super Carnesecchi.

Djimsiti 6,5 - Fa una partita sporca come ritmi, ma pulitissima negli interventi.

Ahanor 4 - Dopo 8 minuti tira un colpo a Perroe e vanifica parzialmente un ottimo momento personale.

Zappacosta 6 - Meglio in copertura che in sovrapposizione oggi.

De Roon 7 - Fa un'ottima partita, nonostante il giallo, in fase di filtro.

Ederson 7 - Fa il centrocampista di rottura oggi, e si fa valere in ogni contrasto.

Bernasconi 7 - Motorino costante in sovrapposizione, quando sgasa non lo prendono mai.

De Keteleaere 6,5 - Bravo a fare da pivot e a smistare quei pochi palloni che gli arrivano. Dal 61' Krstovic 6,5 - Fa un sacco di lavoro sporco per far salire la squadra.

Zalewski 5,5 - Non riesce ad incidere soprattutto quando viene spostato sull'esterno. Dal 46' Bellanova 6,5 - Accompagna bene nelle fase di transizione. Dall'87' Kossounou sv

Scamacca sv - Una punizione morbida verso la porta e nulla di più. Esce troppo presto. Dal 19' Sulemana 6,5 - Quando riceve mezzo pallone lo trasforma in un tiro, e spesso anche pericoloso. Bene oggi.

Raffaele Palladino 7,5 - Sfortunato a restare in 10 così presto, la tiene in piedi con una sapienza tattica da allenatore navigato.

