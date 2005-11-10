Quello dell'eccessiva facilità con cui alcune grandi squadre internazionali riescano a strappare i giovani talenti a realtà più piccole del calcio italiano nel momento in cui sono ancora non professionisti. In particolare, lo ha fatto il Borussia Dortmund con il Sassuolo quando, nell'estate 2024, ha strappato ai neroverdi un talento del calibro di Luca Reggiani, oggi ai gialloneri di Germania e nel giro delle nazionali.

Stavolta c'è il contratto professionistico

Oggi il BVB, attuale capolista della Bundesliga, ha messo nel suo mirino un altro talento degli emiliani, questa volta per l'attacco. Si tratta di Gabriel Kulla, centravanti albanese classe 2008 che si sta ben disimpegnando con la squadra Primavera dei neroverdi e nell'ultimo turno è riuscito a segnare un gol addirittura da centrocampo. Senza scordarsi dell'esordio in prima squadra avvenuto già ad agosto. A differenza di Reggiani, però, ha già firmato un contratto da professionista (fino al 30 giugno del 2030) e per questo una replica integrale dello 'scippo' effettuato più di due anni fa, non sarebbe possibile.

Prima valutazione da 5 milioni di euro

Se a Dortmund vogliono Kulla, dovranno trattare direttamente con il Sassuolo. Ed un'eventuale irritazione della controparte neroverde, sarebbe nell'ordine naturale delle cose. Anche se si sa, il calciomercato non conosce bandiere né sta troppo dietro alle antipatie. Tanto che starebbe già circolando una prima valutazione del classe 2008, di circa 5 milioni di euro.