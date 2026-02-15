Live TMW Sassuolo, Grosso: "Tante cose positive. Pinamonti? Mai facile quando hai tanti occhi addosso"

14.40 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella venticinquesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

15.09 - Inizia la conferenza.



Dopo un primo tempo difficile l'avete ribaltata:

"Siamo molto contenti, sapevamo che difficoltà poteva portare l'Udinese. L'approccio non è stato buono, siamo andati a ritmi bassi, molto meglio nella ripresa. Tante cose positive poi nel proseguio della gara. Le cose positive ce le teniamo strette, ci sono cose belle e cose meno, per riuscire a portare avanti quanto di buono fatto dobbiamo calcare su entrambe le cose. Nella ripresa siamo riusciti a fare più triangolazioni e a creare di più, complimenti ai ragazzi ma guardiamoi subito avanti".



Aveva predetto che i cambi sarebbero stati decisivi. Pinamonti è sembrato rivolgere un gesto di silenzio ai tifosi dopo il primo gol:

"L'ho visto dal campo, aveva avuto quell'occasione dove era in fuorigioco, ma la palla cominciava a pesargli. Ha tante buone qualità, sa fare il primo assist, sa concludere, ha il carattere e la fiducia per incidere, ha qualità da giocatore molto importante. Poi non è mai facile quando hai tanti occhi addosso. Sono contento che nel momento più difficile sia riuscito a tirare fuori la rabbia e la cattiveria. Il gesto è stato istintivo per la carica che gli aveva creato la gara, lo metterei da parte e penserei alla reazione avuta dalla squadra. Abbiamo creato tanti grattacapi all'avversario subendo nel modo giusto".

Ora che la salvezza sembra raggiunta come si fa a motivare una squadra?

"E' l'essenza dello sport, facciamo quello che ci piace, abbiamo tante occasioni per mostrare il nostro talento. Ti ringrazio per la botta di fiducia dicendo che il traguardo è raggiunto, ma manca ancora un po' e dobbiamo ancora lavorare forte per raggiungerlo. Quando la matematica ci dirà che è raggiunto se ci sarà ancora tempo dovremo continuare a raggiungere obiettivi, è il bello dello sport, vediamo atleti che si allenano anni e anni per gare da 30 o 40 secondi, noi abbiamo tanto tempo per mostrare le nostre qualità. E' un tema fondamentale per scalare livelli, alzare le categorie".

Lipani al posto di Matic le è piaciuto? Sul gol di Solet tante disattenzioni:

"L'ho racchiusa prima, a ritmi bassi facciamo fatica, servono ritmo, intensità per aiutare i giocatori offensivi. A tratti nella prima frazione potevamo fare molto molto meglio, a volte sei bravo a rientrare e riesci a portare a casa la gara. Concedere tanto per tuoi demeriti, bisogna riuscire a dare più ritmo, senza guardare troppo alle individualità, bisogna mettere energia e intensità nella gara".

15:16 - Finisce la conferenza stampa.