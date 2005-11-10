Il Monza sa che il valore di Gustavo Varela è in crescita ogni partita che passa e se lo gode finché può. Il club brianzolo non ha escluso la sua cessione nel mercato di gennaio, con Barcellona, Napoli e Juventus che sarebbero pronti a prenderlo subito, mentre l'Inter sta valutando un investimento per giugno e ieri ha mandato Dario Baccin e Simone Lo Schiavo all'U-Power Stadium per visionarlo dal vivo.

C'è un indizio di mercato

I social al giorno d'oggi valgono più di molto altro, soprattutto perché spesso i calciatori mostrano cose che in pubblico non rivelano. È il caso anche di Varela, che oltre ai blaugrana e al Real Madrid, segue pure la Juventus. Se i bianconeri sono più avanti di altri club nelle trattative per il centravanti ex Benfica non è chiaro, ma sicuramente il gradimento per la Vecchia Signora da parte del diretto interessato c'è.