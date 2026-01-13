Serataccia di Svilar, il Toro si prende i quarti di finale di Coppa Italia: Roma sconfitta 3-2

È un Torino in versione insuperabile quello visto all'Olimpico di Roma in questa stagione: già in campionato la squadra di Baroni aveva frenato la corsa di quella giallorossa con la prima sconfitta dell'era Gasperini e oggi si è ripetuta con un successo a dir poco rocambolesco. Finisce 3-2, con quattro gol su cinque arrivati nella ripresa. Già nella prima frazione la squadra di Gasperini fatica molto a rendersi pericolosa dalle parti di Paleari, mentre i granata costruiscono almeno due occasioni importanti, entrambe con Che Adams.

La prima Adams la spreca malamente sciupando una splendida azione in transizione positiva condotta da Simeone e Vlasic, ma al 34' il suo destro è letale: l'ex Southampton raccoglie una corta respinta di Ziolkowski a dal limite dell'area ha freddato Svilar con una traiettoria beffarda e imparabile. La Roma va vicina al gol poco prima con un'azione personale di El Shaarawy, che si libera bene del diretto avversario ma conclude male con un pallonetto fuori misura. Servirà sicuramente una squadra diversa nella ripresa per rimontare il Toro.

Nella ripresa sono i cambi a sovvertire l'andamento della gara in favore di Gasperini: dopo 35 secondi Hermoso con un'azione da attaccante fa 1-1, sfruttando un pallone perso davanti all'area granata. Il solito Adams però si fa trovare pronto alla deviazione vincente sul ribaltamento di fronte, è 2-1 in favore della squadra di Baroni. La Roma si getta all'inseguimento del pari, ed è ancora un cambio a regalarglielo: il 16enne Antonio Arena, subentrato a Bailey nel finale, insacca un perfetto cross di Wesley facendo esplodere Olimpico. Lo stadio torna però ad ammutolirsi al 90', quando un altro errore di Svilar, non in serata, consente a Ilkhan di fare 3-2 e mandare il Toro ai quarti di Coppa Italia, dove sfiderà l'Inter.