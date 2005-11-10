Serie A, gli arbitri della 13^ giornata: Mariani per Como-Juve, Inter con Ayroldi, Lazio a Chiffi
Tommaso Bonan
L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 13esima giornata di Serie A. Daniele Chiffi è l'arbitro di Torino-Lazio, Giovanni Ayroldi sarà in campo per Inter-Genoa, mentre Roma-Monza è stata affidata a Giuseppe Collu. Como-Juventus va a Maurizio Mariani, Di Bello (con Mazzoleni a Lissone) dirigerà il posticipo Cagliari-Milan. Marco Guida, in azione mercoledì in Champions in occasione di Lille-Bayern Monaco, sarà il direttore di gara di Sassuolo-Napoli.
Serie A, gli arbitri della 13esima giornata
Venezia – Bologna Venerdì 27/11 H. 20.45
Colombo
Di Gioia – Della Mea
Iv: Perenzoni
Var: Massimi
Avar: Mazzoleni
Frosinone – Parma Sabato 28/11 H. 15.00
Bonacina
Rossi C. – Russo
Iv: Marcenaro
Var: Cosso
Avar: Marini
Torino – Lazio Sabato 28/11 H. 18.00
Chiffi
Cecconi – Lo Cicero
Iv: Manganiello
Var: Fabbri
Avar: Pezzuto
Inter – Genoa Sabato 28/11 H. 20.45
Ayroldi
Bindoni – Barone
Iv: Sacchi J.L.
Var: Meraviglia
Avar: Dionisi
Udinese – Fiorentina H. 12.30
La Penna
Tegoni – Yoshikawa
Iv: Perri
Var: Marini
Avar: Volpi
Sassuolo – Napoli H. 15.00
Guida
Alassio – Bercigli
Iv: Calzavara
Var: Aureliano
Avar: Santoro
Roma – Monza H. 18.00
Collu
Passeri – Mondin
Iv: Ferrieri Caputi
Var: Camplone
Avar: Fabbri
Como – Juventus H. 20.45
Mariani
Peretti – Perrotti
Iv: Marinelli
Var: Pezzuto
Avar: Meraviglia
Lecce – Atalanta Lunedì 30/11 H. 18.30
Drigo
Berti – Dei Giudici
Iv: Doveri
Var: Di Paolo
Avar: Aureliano
Cagliari – Milan Lunedì 30/11 H. 20.45
Di Bello
Baccini – Ceccon
Iv: Di Marco
Var: Mazzoleni
Avar: Camplone