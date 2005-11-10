Recentemente è tornato in quella Parma che è stata casa sua tra il '90 e il '93 e tra il 2001 e il 2003, oggi si è raccontati ci microfoni del Corriere dello Sport. Claudio Taffarel ha parlato dell'emozione di tornare in Emilia: "Sensazione bellissima, ho rivisto tanti amici e ho ritrovato Gila molto felice. Allena una squadra giovane, ha bisogno di tempo".

Chi vede favorita per lo scudetto?

"La Roma. Ha un bel gioco e con Gasperini sta lavorando bene. Quando era all'Atalanta aveva costruito una squadra sorprendente per intensità e compattezza. Abbiamo giocato contro di loro, io ero al Liverpool: impressionanti".

Come sta andando con Ancelotti) (è l'allenatore dei portieri del Brasile, ndr)

"Carlo è una persona molto calma, con una grandissima esperienza e una conoscenza profonda del calcio. In Brasile è felice e la gente gli vuole molto bene. Mi è dispiaciuto per come sia andata al Mondiale, ma siamo una squadra giovane, ci rifaremo".