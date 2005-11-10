Intervenuto ai microfoni de La Stampa, l'ex centrocampista della Juventus Angelo Di Livio ha parlato dell'attualità di casa bianconera: "Tutti i cicli vincenti di questo club sono stati costruiti attorno a uno zoccolo duro di italiani. La mentalità giusta non si costruisce in un giorno, serve tempo. Non è facile, ma la Juve deve trovare il modo di ricreare un blocco, possibilmente italiano, che sappia trasmettere certi valori e mentalità a chi arriva".

ha un consiglio per l'attacco?

"Penso che uno tra Sorloth e Scamacca possa completare l’attacco nel modo giusto. In particolare mi piacerebbe vedere il norvegese a Torino, ha esperienza internazionale e le caratteristiche che servono a Spalletti. Anche per valorizzare il pacchetto di esterni offensivi di grande qualità che ha a disposizione".

Stasera la gara in Europa League: deve essere un obiettivo?

"Sì, prioritario. Sarebbe troppo importante riuscire a vincerla, non solo perché mette in palio un posto in Champions, ma perché da questo percorso può passare il consolidamento di uno status internazionale. In campionato? C’è tutto il tempo di risalire la classifica, certo i jolly sembrano finiti e già dalla partita di domenica a Como si capiranno tante cose".

Giusto dare fiducia a Spalletti?

"Certo, non solo perché non sono mai per il cambio di allenatore ma anche perché credo si debba valutare la situazione nel suo complesso. Penso per esempio agli infortuni, quelli capitati alla Juve fin da inizio stagione sono troppi e troppo pesanti, fanno la differenza".