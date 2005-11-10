Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio tiene testa all'Inter, il Bologna fa un bel balzo
Giacomo Iacobellis
La vittoria della Lazio sul Monza e il successo del Bologna a Lecce aggiornano la classifica di Serie A dopo il pareggio per 0-0 tra Como e Roma del lunch match domenicale, primo risultato a reti bianche del campionato. I biancocelesti salgono così a quota 16 punti e seguono a braccetto l'Inter, mentre i rossoblù conquistano la loro prima vittoria stagionale, salendo a 5 punti. Di seguito la graduatoria aggiornata, in attesa delle restanti gare del sesto turno.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 16 (6 partite giocate)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Cagliari 12 (5)
Milan 11 (5)
Como 11 (6)
Juventus 10 (5)
Napoli 10 (6)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 7 (5)
Atalanta 6 (5)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Parma 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (5)