Lecce-Bologna 1-2, le pagelle: Orsolini-Enem regalano la prima vittoria ai rossoblù
Pietro Celeste
Il Bologna trova la prima vittoria in campionato grazie alle reti di Orsolini (uscito nel finale per infortunio) ed Enem, al suo primo sigillo in A. Nel mezzo, il pareggio fortunoso del Lecce con un colpo di testa di Fatah che approfitta di un pasticcio da parte di Pessina, più volte incerto nelle uscite. Il Lecce, dunque, cade ancora ma rimane fuori dalla zona salvezza, così come il Bologna che fa un grosso balzo in avanti.
LE PAGELLE DEL LECCE
Falcone 5,5 - Orsolini gli piega le mani. Attento su Miranda due volte, anche se la prima avente indice di difficoltà maggiore, esattamente come sull'uscita tempestiva nel secondo tempo.
Danilo Veiga 6 - Cambiaghi lo sfida in velocità e soffre. Sua la parabola sul colpo di testa vincente di Fatah.
Siebert 6 - Una lotta più che una partita di calcio la sua e quella di Piccoli. Si francobolla al centravanti, seguendolo ovunque.
Tiago Gabriel 5,5 - Si fa anticipare dal neo entrato Enem in occasione del nuovo vantaggio rossoblù. Partita fino a quel momento senza grosse lacune.
Gallo 6 - Un paio di traversoni insidiosi al centro, uno dei quali di trivela nel finale sulla torsione di Geubbels. Peccato per lui ci sia anche la fase difensiva nel calcio, anche se oggi - gol a parte - Orsolini è stato contenuto bene.
Coulibaly 5,5 - Meno invadente del solito nell'area di rigore avversaria, seppur la vera parata di Pessina sia proprio sul suo colpo di testa.
Ilic 5,5 - Le parole di Di Francesco alla vigilia sulla sua crescita di condizione gli si ritorcono contro. Costretto a dare forfait dopo poco più di mezz'ora avendo inaugurato il conto dei cartellini. Dal 36' Ngom 6 - Decisamente più in palla del compagno. Presente costante nella zona nevralgica.
Maleh 5,5 - Una prestazione anomala. Se non fosse per la tanta tenacia in mezzo probabilmente non sarebbe un titolare. Dal 79' Gandelman s.v.
Pierotti 5,5 - Meno brillante del solito, complice l'avversario e la prestazione in risalto sul versante opposto. Opaco, tendente al buio. Dal 62' N'Dri 6 - Entra e crea subito più di quanto prodotto dal predecessore.
Esteban 6 - Di Francesco, in assenza di valide alternative, lo lancia dal 1' e lui dimostra di poterci stare, quantomeno dal punto di pista della presenza e della foga. Dal 62' Geubbels 6 - Centravanti più di peso e spessore che di ordine e pulizia, in perfetto stile Lecce quando le partite si mettono storte.
Fatah 6,5 - Il più vispo della banda di Di Francesco. L'unico in grado di mettere del pepe lì davanti, prestazione impreziosita da un gol casuale. Dal 79' Monteiro s.v.
Allenatore: Di Francesco 6 - Esce inerme e sconfitto permettendo al Bologna di trovare la prima vittoria in stagione. Confusionario il suo Lecce, ma mai arrendevole e un gap accorciato contro una squadra decisamente più attrezzata.
LE PAGELLE DEL BOLOGNA
Pessina 5 - Aveva messo a repentaglio la vittoria momentanea dei suoi con un'uscita scellerata. Viene graziato successivamente nell'ennesima uscita a vuoto, si rifà parzialmente sul colpo di testa su Coulibaly.
Darmian 6 - Di partite come queste in carriera ne ha giocate a iosa. Gli servono i primi minuti per prendere dimestichezza con i compagni, poi è solido.
Casale 6 - Fa la sua sporca figura seppur rischi e non poco su Esteban. Intervento provvidenziale in area di rigore, per poi regalare l'ultima possibile occasione al Lecce.
Heggem 6 - Sostituito prima che sia troppo tardi. Il giallo sul gruppone del primo tempo gli complica i piani non intaccando la lucidità mentale nelle scelte. Dal 55' Helland 6 - Non bada al sottile allontanando qualsiasi pallone capiti da quelle parti.
Zortea 6 - Pesca in profondità Orsolini, fermato da Falcone in uscita. Fatah è un cliente ondivago, lo contiene quando non si accende.
Ferguson 6 - Irrinunciabile per chiunque. Nonostante il pieno minutaggio nelle quattro partite con la Scozia, anche oggi in campo per novanta con il suo Bologna.
Pobega 6 - Massacrato dai centrocampisti salentini. Entrambi i cartellini del Lecce sono frutto di due falli a suo danno in un pomeriggio preventivabile. Dal 62' El Azzouzi 5,5 - In ritardo di condizione, rischia nel finale con fallo da cartellino arancione.
Miranda 6 - Impegna Falcone nell'unica vera parata del portiere del Lecce nel primo tempo. Nel secondo ritenta la fortuna, ma ancora una volta è l'estremo difensore a opporsi. Dal 81' Alhassane s.v.
Orsolini 7,5 - L'espressione "vedi Napoli e poi muori" vale lo stesso per "Orsonaldo" con il Lecce. Ripete il gesto acrobatico eseguito due anni fa contro l'Inter, per poi lasciare il campo per infortunio nel finale.
Piccoli 6 - Prende sul personale la sfida con Siebert. I due si fanno a sportellate tutto il tempo: ogni tanto vince l'uno, ogni tanto l'altro. Dal 62' Enem 7 - Entra e decide la sfida con lo zampino da puro centravanti. Impossibile immaginarselo meglio l'esordio in Serie A.
Cambiaghi 7,5 - Non contento dell'assist a Orsolini con cui viene stappata la partita, frutta perfino il gol del raddoppio con una palla strisciata al centro per Enem. Dal 81' Bernardeschi s.v.
Allenatore: Palladino 6,5 - L'attesa aumenta il desiderio. Il Bologna aspettava l'abito perfetto per vincere la prima partita stagionale: con la sosta ha potuto organizzare la squadra e preparare al meglio la nuova versione rossoblù.