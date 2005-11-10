Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Lecce-Bologna 1-2, le pagelle: Orsolini-Enem regalano la prima vittoria ai rossoblù

autore
Pietro Celeste
Oggi alle 17:24Serie A
autore Pietro Celeste
11.10.2026 17:24Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna trova la prima vittoria in campionato grazie alle reti di Orsolini (uscito nel finale per infortunio) ed Enem, al suo primo sigillo in A. Nel mezzo, il pareggio fortunoso del Lecce con un colpo di testa di Fatah che approfitta di un pasticcio da parte di Pessina, più volte incerto nelle uscite. Il Lecce, dunque, cade ancora ma rimane fuori dalla zona salvezza, così come il Bologna che fa un grosso balzo in avanti.

LE PAGELLE DEL LECCE

Falcone 5,5 - Orsolini gli piega le mani. Attento su Miranda due volte, anche se la prima avente indice di difficoltà maggiore, esattamente come sull'uscita tempestiva nel secondo tempo.

Danilo Veiga 6 - Cambiaghi lo sfida in velocità e soffre. Sua la parabola sul colpo di testa vincente di Fatah.

Siebert 6 - Una lotta più che una partita di calcio la sua e quella di Piccoli. Si francobolla al centravanti, seguendolo ovunque.

Tiago Gabriel 5,5 - Si fa anticipare dal neo entrato Enem in occasione del nuovo vantaggio rossoblù. Partita fino a quel momento senza grosse lacune.

Gallo 6 - Un paio di traversoni insidiosi al centro, uno dei quali di trivela nel finale sulla torsione di Geubbels. Peccato per lui ci sia anche la fase difensiva nel calcio, anche se oggi - gol a parte - Orsolini è stato contenuto bene.

Coulibaly 5,5 - Meno invadente del solito nell'area di rigore avversaria, seppur la vera parata di Pessina sia proprio sul suo colpo di testa.

Ilic 5,5 - Le parole di Di Francesco alla vigilia sulla sua crescita di condizione gli si ritorcono contro. Costretto a dare forfait dopo poco più di mezz'ora avendo inaugurato il conto dei cartellini. Dal 36' Ngom 6 - Decisamente più in palla del compagno. Presente costante nella zona nevralgica.

Maleh 5,5 - Una prestazione anomala. Se non fosse per la tanta tenacia in mezzo probabilmente non sarebbe un titolare. Dal 79' Gandelman s.v.

Pierotti 5,5 - Meno brillante del solito, complice l'avversario e la prestazione in risalto sul versante opposto. Opaco, tendente al buio. Dal 62' N'Dri 6 - Entra e crea subito più di quanto prodotto dal predecessore.

Esteban 6 - Di Francesco, in assenza di valide alternative, lo lancia dal 1' e lui dimostra di poterci stare, quantomeno dal punto di pista della presenza e della foga. Dal 62' Geubbels 6 - Centravanti più di peso e spessore che di ordine e pulizia, in perfetto stile Lecce quando le partite si mettono storte.

Fatah 6,5 - Il più vispo della banda di Di Francesco. L'unico in grado di mettere del pepe lì davanti, prestazione impreziosita da un gol casuale. Dal 79' Monteiro s.v.

Allenatore: Di Francesco 6 - Esce inerme e sconfitto permettendo al Bologna di trovare la prima vittoria in stagione. Confusionario il suo Lecce, ma mai arrendevole e un gap accorciato contro una squadra decisamente più attrezzata.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

Pessina 5 - Aveva messo a repentaglio la vittoria momentanea dei suoi con un'uscita scellerata. Viene graziato successivamente nell'ennesima uscita a vuoto, si rifà parzialmente sul colpo di testa su Coulibaly.

Darmian 6 - Di partite come queste in carriera ne ha giocate a iosa. Gli servono i primi minuti per prendere dimestichezza con i compagni, poi è solido.

Casale 6 - Fa la sua sporca figura seppur rischi e non poco su Esteban. Intervento provvidenziale in area di rigore, per poi regalare l'ultima possibile occasione al Lecce.

Heggem 6 - Sostituito prima che sia troppo tardi. Il giallo sul gruppone del primo tempo gli complica i piani non intaccando la lucidità mentale nelle scelte. Dal 55' Helland 6 - Non bada al sottile allontanando qualsiasi pallone capiti da quelle parti.

Zortea 6 - Pesca in profondità Orsolini, fermato da Falcone in uscita. Fatah è un cliente ondivago, lo contiene quando non si accende.

Ferguson 6 - Irrinunciabile per chiunque. Nonostante il pieno minutaggio nelle quattro partite con la Scozia, anche oggi in campo per novanta con il suo Bologna.

Pobega 6 - Massacrato dai centrocampisti salentini. Entrambi i cartellini del Lecce sono frutto di due falli a suo danno in un pomeriggio preventivabile. Dal 62' El Azzouzi 5,5 - In ritardo di condizione, rischia nel finale con fallo da cartellino arancione.

Miranda 6 - Impegna Falcone nell'unica vera parata del portiere del Lecce nel primo tempo. Nel secondo ritenta la fortuna, ma ancora una volta è l'estremo difensore a opporsi. Dal 81' Alhassane s.v.

Orsolini 7,5 - L'espressione "vedi Napoli e poi muori" vale lo stesso per "Orsonaldo" con il Lecce. Ripete il gesto acrobatico eseguito due anni fa contro l'Inter, per poi lasciare il campo per infortunio nel finale.

Piccoli 6 - Prende sul personale la sfida con Siebert. I due si fanno a sportellate tutto il tempo: ogni tanto vince l'uno, ogni tanto l'altro. Dal 62' Enem 7 - Entra e decide la sfida con lo zampino da puro centravanti. Impossibile immaginarselo meglio l'esordio in Serie A.

Cambiaghi 7,5 - Non contento dell'assist a Orsolini con cui viene stappata la partita, frutta perfino il gol del raddoppio con una palla strisciata al centro per Enem. Dal 81' Bernardeschi s.v.

Allenatore: Palladino 6,5 - L'attesa aumenta il desiderio. Il Bologna aspettava l'abito perfetto per vincere la prima partita stagionale: con la sosta ha potuto organizzare la squadra e preparare al meglio la nuova versione rossoblù.

Articoli correlati

Immagine news 1
Lecce, Di Francesco in conferenza dopo la sfida con il Bologna
Immagine news 2
Lecce, Fatah: "Emozionato per il gol all'esordio da titolare"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
17:37 Serie A
Lazio, Pinamonti: "Nell'abbraccio con Gattuso c'è tutto, mi ha dato tanto fiducia"
Immagine news 2
17:37 Serie A
Monza, Juric: "Primo tempo pessimo, non mi è piaciuto nulla. Mandas fenomenale, peccato"
Immagine news 3
17:33 Serie A
Milan, Amorim: "Difesa a 3 o 4? I giocatori sono gli stessi. Ramos? Non sono preoccupato"
Immagine news 4
17:30 Serie A
Monza, Juric: "Tutti gli elementi su cui abbiamo lavorato non si son visti. Primo tempo bruttissimo"
Immagine news 5
17:30 Serie ALive TMW
Live TMWLecce, Di Francesco in conferenza dopo la sfida con il Bologna
Immagine news 6
17:26 Serie A
Sassuolo-Milan, crash test per Aquilani: "È l'occasione per capire a che livello siamo"
Immagine news 7
17:24 Serie A
Lecce-Bologna 1-2, le pagelle: Orsolini-Enem regalano la prima vittoria ai rossoblù
Immagine news 8
17:22 Serie ATMW
TMWLa vittoria delle prime volte: Lazio, in un colpo solo si sono sbloccati in tre
Immagine editoriale di Luca Calamai
L’Inter che non subisce gol è un segnale da scudetto. Fabregas spenderebbe ancora 40 milioni per Kean? Sono tornati McTominay e il Napoli vero. Paratici e una montagna di soldi spesi per una Viola terzultima
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio-Monza 3-1, le pagelle: super Noslin e Tavares. Mota cambia la gara. Guaio Lucchesi
Immagine top news n.1 Il Bologna di Palladino trova la sua prima vittoria: 2-1 al Lecce, decisivo il subentrato Enem
Immagine top news n.2 Roma, Gasperini polemico: "Fallo ripetuto su Malen, non è gioco violento. Così vale tutto"
Immagine top news n.3 Altro che sfida scudetto. Como-Roma è il primo 0-0 di questo campionato, resta il primato del 1949/1950
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Roma a 2 punti dall'Inter, Como quinto insieme al Milan
Immagine top news n.5 Il 36enne Darmian già al centro del Bologna: dalla chiamata d’emergenza al debutto lampo
Immagine top news n.6 Como-Roma, le formazioni uffiicali: Kaiki preferito a Valle. Out Soulé, gioca Pellegrini
Immagine top news n.7 Tre gol, tre punti. A San Siro c'è solo l'Inter: Stankovic e Spence si ritagliano uno spazio
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Monza, Juric: "Primo tempo pessimo, non mi è piaciuto nulla. Mandas fenomenale, peccato"
Immagine box news Serie A Milan, Moreira: "Destra o sinistra per me cambia poco, Ramos tornerà a segnare"
Immagine box news Serie A Lazio, Gattuso: "Non possiamo permetterci di giocare così nel secondo tempo, non dobbiamo gestire"
Immagine box news Serie A Sassuolo, Leysen: "Col Monza meritavamo di più. È ora di voltare pagina"
Immagine box news Serie A Lazio, Pinamonti: "Nell'abbraccio con Gattuso c'è tutto, mi ha dato tanto fiducia"
Immagine box news Serie A Milan, Amorim: "Difesa a 3 o 4? I giocatori sono gli stessi. Ramos? Non sono preoccupato"
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro-Mantova 1-3, le pagelle: un Mantova nettamente superiore vola al secondo posto
Immagine box news Serie B Catanzaro irriconoscibile: quinta sconfitta in sei gare. Scricchiola la panchina di Gorgone
Immagine box news Serie B Serie B, Mantova corsaro a Catanzaro: 3-1 il finale. I virgiliani tengono il ritmo del Palermo
Immagine box news Serie B Da Avellino-Samp a Modena-Hellas: le formazioni ufficiali della 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, bloccata la vendita dei biglietti per Cesena. Pesano gli scontri di venerdì
Immagine box news Serie B Radrizzani sulla Samp: "Io e Manfredi l'abbiamo salvata. Tey? Ha speso tanto per il club"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, Casarano e Salernitana non si fanno male: al Capozza finisce 0-0
Immagine box news Serie C Serie C, il Ravenna risponde allo Spezia. Vincono Potenza e Scafase
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati dell'anticipo: Coda-Insigne lanciano il Catania, la Torres stende l'Atalanta U23
Immagine box news Serie C Mateju: "In estate ho rifiutato diverse proposte. La mia idea era restare allo Spezia"
Immagine box news Serie C Non fanno entrare lo striscione sul Vajont, i tifosi della Dolomiti Bellunesi non entrano
Immagine box news Serie C Latina, Volpe: "Abbiamo bisogno di punti. Non possiamo permetterci di fare calcoli"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Immagine box news Pronostici Pronostico Cagliari-Juventus: sardi sulle ali dell'entusiasmo, bianconeri senza margine d'errore
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 ottobre 1999, San Siro dà l'addio a Giuseppe Bergomi. Almeno come calciatore
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc