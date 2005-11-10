Monza, Juric: "Primo tempo pessimo, non mi è piaciuto nulla. Mandas fenomenale, peccato"

17.05 - Il Monza cede 3-1 alla Lazio sotto i colpi di Tavares, Isaksen e Pinamonti. Ai brianzoli non basta la prima rete tra i professionisti di Saba Goglichidze, che riapre momentaneamente la partita a inizio ripresa sul 2-1. Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Lucchesi, i biancorossi hanno messo pressione alla Lazio andando vicino al pareggio in almeno tre occasioni. Tra pochi minuti il tecnico del Monza Ivan Juric interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

17.33 - È iniziata la conferenza stampa di Ivan Juric.

Molta fatica nel primo tempo, bene a inizio ripresa. Come analizza questa partita? È soddisfatto dell'arbitraggio?

"Nel primo tempo dire che abbiamo avuto difficoltà è generoso, non mi è piaciuto nulla. Atteggiamento e ciò che abbiamo preparato, non c'è stato nulla e non mi è piaciuto niente. Tecnicamente, contrasti, tutto è mancato. Abbiamo fallito perché abbiamo perso le nostre caratteristiche. Grandissima reazione nel secondo tempo, chi è rimasto in campo e chi è entrato ho visto i miei ragazzi. È stato un grande peccato, abbiamo trovato un portiere fenomenale. Non voglio più giudicare gli arbitri perché mi piace questo calcio per come stanno arbitrando, i giocatori devono imparare a non andare in terra. Nessuna lamentela".

Cosa ha detto ai calciatori tra primo e secondo tempo?

"C'era poco da dire, i ragazzi sapevano quanto abbiamo fatto male nel primo tempo. Non ho dovuto dire nulla di particolare".

Le sono state attaccate etichette negative nel recente passato, può essere solo la sfortuna a spiegare le difficoltà che ha avuto negli ultimi anni?

"A Monza spero di fare grandi risultati, questa però è la vita dell'allenatore. Ci sono stati 5 anni di grandissimo livello dove mi sono divertito tanto. Negli ultimi due anni sono stati brutti, il Monza mi ha dato l'opportunità e sono soddisfatto. Mi diverto allenando, ci sono tanti giovani che possono crescere. Nel nostro mondo parlano tutti, questo non mi dà fastidio io vado avanti".

È meglio lasciar andare l'attaccante in occasione dell'espulsione di Lucchesi?

"Devo rivederla, ti direi che lascerei andare se poi Noslin sbaglia davanti al portiere, ma se fa gol è meglio il rosso. Sono scelte istintive, in quelle occasioni devi solo vincere il contrasto, non esiste che l'attaccante vince quel duello. Lucchesi sta crescendo benissimo, ha commesso un errore e imparerà".

Lei ha lanciato Zaccagni in A, ci può dare un suo giudizio su di lui e sulla Lazio?

"A me piace la Lazio, è una squadra diretta con grande gamba. I giocatori sono adatti a ciò che vuole proporre l'allenatore, hanno giocatori con grande gamba che attaccano gli spazi, sono una squadra ottima. Zaccagni è l'esempio di ciò che voglio fare a Monza, prendere giocatori dalla B con atteggiamento favoloso e che vogliono crescere. È migliorato tanto a livello aerobico, ha messo massa muscolare mentre quando ero a Verona durata sessanta minuti. È un giocatore forte".

Come giudica la prestazione di Goglichidze?

"Penso che ha fatto una buona gara in un momento di difficoltà. Sono contento che abbia fatto tre partite con la nazionale, non giocava da tanto tempo. Ha caratteristiche giuste e ci potrà dare una grande mano".

Avete subito 15 gol in sei partite, è possibile migliorare la fase difensiva?

"La grande differenza tra oggi e le altre partite è che abbiamo preso gol da 40 metri o da calcio d'angolo, non concedevamo occasioni da gol. Oggi nel primo tempo non è stato il mio Monza, da migliorare tutto. Siamo stati passivi e tutto quello che non abbiamo fatto lo abbiamo visto oggi nel primo tempo".

17.42 - È terminata la conferenza stampa di Ivan Juric.