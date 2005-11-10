Alberto Moleiro, attaccante del Villarreal, ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com dopo la vittoria in casa dello Slavia Praga, nella quale ha parlato così delle sue qualità: "Ho la qualità per fare la differenza in qualsiasi momento. Oggi (ieri, ndr) non ci sono riuscito, ma penso di aver comunque aiutato la squadra in altri aspetti del gioco. Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante”.

Il 23enne spagnolo ha poi riposto sorridendo ad una domanda in merito al possibile interesse del Milan nei suoi confronti nel 2021: "Non ricordo (ride, ndr). È passato tanto tempo”.