Milan, Moleiro e l'interesse dei rossoneri nei suoi confronti: "È passato tanto tempo..."
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Gaetano Mocciaro
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27.11.2026 22:15Serie A
L'esterno del Villarreal ha parlato al termine della partita di Europa League contro lo Slavia Praga. E risponde circa l'interesse rossonero nel 2021
Alberto Moleiro, attaccante del Villarreal, ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com dopo la vittoria in casa dello Slavia Praga, nella quale ha parlato così delle sue qualità: "Ho la qualità per fare la differenza in qualsiasi momento. Oggi (ieri, ndr) non ci sono riuscito, ma penso di aver comunque aiutato la squadra in altri aspetti del gioco. Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante”.
Il 23enne spagnolo ha poi riposto sorridendo ad una domanda in merito al possibile interesse del Milan nei suoi confronti nel 2021: "Non ricordo (ride, ndr). È passato tanto tempo”.
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