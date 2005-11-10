Mondiali U17, ecco il quadro dei sedicesimi di finale: l'Italia sfiderà il Tajikistan
Gaetano Mocciaro
Sono noti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale dei Mondiali U17. Partita sulla carta abbordabile per l'Italia di Daniele Franceschini, che se la vedrà col Tajikistan. Gli asiatici hanno chiuso il loro girone al terzo posto con 4 punti, dietro Croazia e Senegal ma davanti Cuba. Si gioca lunedì alle 15.30 a Doha. In caso di passaggio del turno, gli azzurrini affronteranno la vincente di Belgio-Arabia Saudita:
MONDIALI UNDER 17 - GLI ACCOPPIAMENTI DEI SEDICESIMI DI FINALE
1. Italia - Tajikistan
2. Croazia - Uruguay
3. Brasile - Mozambico
4. Belgio - Arabia Saudita
5. Irlanda - Costa d'Avorio
6. Messico - Argentina
7. Spagna - Uzbekistan
8. Cile - Marocco
9. Mali - Repubblica Dominicana
10. Australia - Senegal
11. Corea del Sud - Giappone
12. Serbia - Cina
13. Grecia - Ecuador
14. Egitto - Colombia
15. Francia - Uganda
16. Venezuela - Algeria