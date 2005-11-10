Scarpa d'Oro, Raphinha 1° e Mbappé scavalcato da una sorpresa. Il primo 'italiano' è 18°

La corsa alla Scarpa d'Oro 2026/27 si ferma per due settimane, in occasione della sosta per le nazionali di novembre, con Raphinha al comando della classifica. Il brasiliano del Barcellona ha realizzato ben 15 gol in appena 10 partite di Liga, raggiungendo quota 30 punti. Alle sue spalle c'è Amin Chikha del Rosenborg, autore di 18 reti e secondo con 27 punti, mentre completa il podio Kylian Mbappé, terzo con 13 gol e 26 punti. Quarta posizione per P. Abraham dell'Hammarby, a quota 25,5, seguito da K. Lien del Djurgårdens con 24. Da segnalare anche il decimo posto di Lamine Yamal, che ha già segnato 10 reti in campionato e totalizzato 20 punti. Più indietro Erling Haaland, diciassettesimo con 18 punti. La graduatoria tiene conto dei coefficienti dei diversi campionati: i gol nei cinque principali tornei europei valgono due punti, mentre quelli nei campionati scandinavi presenti in classifica valgono 1,5 punti.

Scarpa d'Oro, tre giocatori della Serie A tra i primi 25: Varela davanti a Raimondo e Malen

Sono tre i rappresentanti della Serie A nelle prime 25 posizioni della classifica. Il migliore è Gustavo Varela del Monza, diciottesimo con 9 gol in altrettante presenze e 18 punti complessivi. Il portoghese precede Antonio Raimondo del Frosinone e Donyell Malen della Roma, rispettivamente ventiquattresimo e venticinquesimo, entrambi con 8 reti e 16 punti. La pausa internazionale offre dunque l'occasione per tracciare un primo bilancio della corsa al riconoscimento individuale, con Raphinha che ha già costruito un margine importante sui principali inseguitori.

La classifica della Scarpa d'Oro

Raphinha (Barcellona) - 15 gol, 30 punti

Amin Chiakha (Rosenborg) - 18 gol, 27 punti

Kylian Mbappé (Real Madrid) - 13 gol, 26 punti

P. Abraham (Hammarby) - 17 gol, 25,5 punti

K. Lien (Djurgårdens) - 16 gol, 24 punti

I. Bjerkebo (Sirius) - 15 gol, 22,5 punti

R. Ure (Sirius) - 15 gol, 22,5 punti

P. Christiansen (Viking) - 15 gol, 22,5 punti

S. Essende (Young Boys) - 15 gol, 22,5 punti

Lamine Yamal (Barcellona) - 10 gol, 20 punti

G. Lindgren (BK Häcken) - 13 gol, 19,5 punti

A. Helmersen (Bodø/Glimt) - 13 gol, 19,5 punti

L. Alvheim (Kristiansund) - 12 gol, 18 punti

N. Füllkrug (Werder Brema) - 9 gol, 18 punti

M. Zabiri (Racing Santander) - 9 gol, 18 punti

L. Sinayoko (Paris FC) - 9 gol, 18 punti

Erling Haaland (Manchester City) - 9 gol, 18 punti

Gustavo Varela (Monza) - 9 gol, 18 punti

Bo Åsulv Hegland (Djurgårdens) - 11 gol, 16,5 punti

L. Östman (Elfsborg) - 11 gol, 16,5 punti

M. Christensen (Aalesund) - 11 gol, 16,5 punti

L. Haren (Vålerenga) - 11 gol, 16,5 punti

A. Budimir (Osasuna) - 8 gol, 16 punti

A. Raimondo (Frosinone) - 8 gol, 16 punti

D. Malen (Roma) - 8 gol, 16 punti