Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro lo Stoccarda: "Conosciamo lo Stoccarda, dovremo mettere in campo la miglior versione di noi stessi. Hanno forza fisica e intensità, siamo pronti. La Champions è una competizione che dà fiducia ed è bella da giocare".

In allenamento aveva una fasciatura al ginocchio...

"Sto bene, con tante partite ravvicinate possono esserci dei fastidi ma serve andarci sopra e conviverci, sono a disposizione e questa è la cosa importante".

Come analizza l'inizio di stagione dell'Inter?

"Sull'Inter c'è sempre grande aspettativa, giustamente perché sappiamo di essere una squadra forte. Poi guardi la classifica ed è tutto aperto... Sappiamo di dover lavorare su lucidità e sulla gestione di qualche partita, se fossero cose facili da sistemare lo faremmo. A volte certe situazioni vengono un po' peggio, ma io continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno pur sapendo che c'è da lavorare".

La difesa subisce troppi gol…

"La partita col Como lo ha dimostrato: quando siamo centrati per 90 minuti è molto difficile crearci dei problemi. Quando magari le situazioni ci portano tranquillità cambiamo, il troppo relax non ci fa bene e a volte lo paghiamo. Dobbiamo capire queste situazioni ed essere più lucidi".

Senza Calhanoglu cosa perde l'Inter?

"Un'assenza importante, è uno dei centrocampisti più forti del mondo e ci mancherà. Abbiamo giocatori che sanno fare quel ruolo anche se con caratteristiche diverse. Gli infortuni ci stanno".

Pio Esposito sta crescendo…

"Posso solo fargli i complimenti. Per il momento, per quello che fa per la squadra, per il ragazzo che è... Ha sempre messo al primo posto la squadra e i consigli, non ha mai avuto ego. Quando lavori in quel modo il calcio ti ripaga, speriamo che continui così fino alla fine della sua carriera".