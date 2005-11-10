Wesley Sneijder è rimasto rapito da Tijjani Noslin. I due hanno lavorato insieme all'inizio della carriera del centravanti olandese, che ora sta spingendo la Lazio di Gattuso sempre al primo posto in classifica in campionato. Nel podcast olandese 'Wes & Raf', l'ex numero dieci dell'Inter ha elogiato il percorso del classe '99 (6 gol e 4 assist in 12 partite), con qualche rivelazione extra fuori dal campo.

In passato

"Prima che arrivasse al DHSC (nel 2020 al DHSC Utrecht), tutti lo consideravano un ragazzo molto difficile. Era un buon giocatore, ma molto complicato, mai puntuale... Così mi sono seduto a parlare con lui e abbiamo stabilito alcuni accordi. Solo dopo qualche allenamento ho capito che aveva tutte le carte in regola per diventare un professionista", ha detto Sneijder. "Aveva un potenziale enorme, abbiamo iniziato a lavorare insieme e gli ho detto: 'Non prendermi in giro; se non lo fai, ti porto in Eredivisie'. Lui diceva che era impossibile, ma invece ci sono riuscito".

Oggi è diverso

"Nel giro di due anni, l'ho portato davvero nel campionato olandese. Ora gioca nella Lazio ed è uno dei loro calciatori più importanti", ha sottolineato l'ex trequartista dell'Inter. "Ho mantenuto la promessa, è un dato di fatto. E se continua così, perché non può essere convocato con l'Olanda? Fidatevi di me: è un'ottima alternativa a Summerville".