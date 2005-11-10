Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani contro lo Stoccarda in Champions League: "Abbiamo analizzato quanto successo a Bergamo, ma domani è la Champions, un'altra sfida. Abbiamo fatto anche buone cose, non dobbiamo perdere lucidità nelle analisi ma non dimentichiamo che domani è un'altra competizione".

Come si affronta lo Stoccarda?

"L'Inter deve fare l'Inter, con personalità, determinazione, qualità e pulizia nelle giocate. Loro metteranno aggressività, intensità, verticalità e buona struttura nei duelli. Dovremo fare una partita di continuità in entrambe le fasi".

La squadra che risposte le ha dato?

"La squadra ha tanti pregi. Ha carattere, bisogna solo trovare la continuità nel mantenere la concentrazione e la determinazione".

Lautaro può partire dall'inizio? Come stanno Thuram e Zielinski?

"Zielinski non ci sarà. Su Marcus e Lautaro vedremo domani chi giocherà".

Cosa sta tirando fuori di diverso l'Inter di oggi?

"Dobbiamo essere pronti da tutti i punti di vista. L'opportunità nostra si chiama Stoccarda, dovremo mettere in campo i nostri valori e i nostri principi, aggiungendo qualcosina".

Come sta Calhanoglu?

"Sta facendo gli esami, vediamo quali saranno gli esiti…".