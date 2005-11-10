La Supercoppa Italiana torna, almeno come primo criterio, alla sua formula tradizionale. Nel bando pubblicato dalla Lega Calcio Serie A per l’assegnazione dei diritti audiovisivi sul territorio italiano delle stagioni 2027/28, 2028/29 e 2029/30, la competizione è infatti strutturata di base come una gara unica tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia. La Final Four non sparisce: la Lega si riserva la facoltà di optare, a propria discrezione, per la formula a quattro squadre in una o più delle stagioni interessate dal bando. In questo caso, le partecipanti sarebbero sempre le prime due classificate in campionato e le due finaliste di Coppa Italia, con eventuale ripescaggio della terza e della quarta classificata in Serie A. Resta aperta la possibilità di disputare la competizione tanto all’estero quanto in Italia, che alla fine è il vero fattore decisivo per scegliere tra finale a due e finale a quattro.

Otto milioni di euro, sette in più per la Final Four

La commercializzazione dei diritti audiovisivi della Supercoppa Italiana è stata scorporata da quella della Coppa Italia. Il prezzo minimo fissato dalla Lega per la formula a due squadre è di otto milioni di euro a stagione, per complessivi 24 milioni nel triennio. Qualora via Rosellini dovesse optare per la Final Four, l’emittente aggiudicataria sarebbe tenuta a versare ulteriori sette milioni di euro per ciascuna edizione disputata con tale formula. Quanto alla programmazione, la Lega cercherà un’intesa con il licenziatario per individuare il periodo di svolgimento della competizione, riservandosi comunque l’ultima parola in caso di mancato accordo. Le eventuali semifinali potranno essere trasmesse anche a pagamento, mentre per la finale valgono gli obblighi di diffusione in chiaro previsti dalla normativa sugli eventi di particolare rilevanza per la società.

La Supercoppa potrà prendere il nome dell’emittente

Altra novità interessante è rappresentata dalla possibilità, riservata nell’ambito del bando al solo aggiudicatario dei diritti audiovisivi della Supercoppa Italiana, di acquistare anche il pacchetto relativo alla title sponsorship della competizione. La Lega non ha individuato un prezzo minimo per questo ulteriore pacchetto: spetterà agli operatori della comunicazione formulare un’offerta economica, indicando anche un corrispettivo aggiuntivo nel caso in cui si opti per la formula a quattro squadre. L’emittente avrebbe così la possibilità di associare il proprio nome a quello della competizione e del premio riservato al migliore in campo, oltre a ottenere spazi pubblicitari a bordo campo e la presenza del proprio marchio sul trofeo e sulla patch applicata alla manica destra delle maglie delle squadre partecipanti.