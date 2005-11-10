Poker del Bruges, c'è ancora la firma di Tresoldi: scavalcato il Gent in testa alla classifica
Michele Pavese
In attesa della sfida del Gent, che giocherà domenica contro il Lommel, il Bruges si prende la vetta della Jupiler League. La formazione allenata da Leko vince 4-2 in trasferta contro il Waregem e tra i protagonisti del match c'è ancora Nicolò Tresoldi, autore di una rete e un assist.
La sfida è decisa praticamente nel primo tempo, che gli ospiti chiudono avanti 4-1 grazie ai gol di Vetlesen, Forbs, Tresoldi e Vanaken. Troppo netta la differenza di valori in campo, nella ripresa c'è spazio solo per una timida reazione dei padroni di casa.
Momento magico per Tresoldi
L'attaccante italo-tedesco è arrivato a quota 13 reti in 15 partite stagionali, firmando il suo ottavo centro in campionato. Cresce l'attesa per i prossimi impegni internazionali, anche se è difficile che il ragazzo nato a Cagliari voglia lasciare la Germania Under-21 per cominciare un nuovo percorso.