Basket in lutto: morto Salvatore "Tore" Serra, il gentiluomo del Brick Cagliari

Il basket sardo, e con lui l'intera pallacanestro italiana, perde uno dei suoi figli più amati, all'età di 71 anni si è spento Salvatore "Tore" Serra, attuale presidente del Comitato Regionale della FIP Sardegna.

Un malore improvviso, il ricovero d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari, un delicato intervento chirurgico e poi la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. La terra dei canestri isolana si scopre improvvisamente più sola, privata di un dirigente appassionato, ma soprattutto di un uomo di sport d'altri tempi.

Quel debutto da enfant prodige

La storia d'amore tra Tore Serra e la palla a spicchi affonda le radici negli anni d'oro del basket sardo, a soli 15 anni fa il suo esordio in Serie A1 con la mitica canotta del Brill Cagliari, la squadra che portò per la prima volta la grande pallacanestro nell'isola e che fece tremare i giganti del Nord.

Serra non era solo un giovane di belle speranze, il suo talento cristallino e la sua intelligenza sul parquet lo portarono dritto a vestire la maglia delle Nazionali giovanili, lasciando un segno indelebile in un'epoca romantica della Pallacanestro

Dalla panchina alla scrivania: una vita per i giovani

Appese le scarpette al chiodo, Tore non ha mai veramente abbandonato il rettangolo di gioco, ha scelto di sdoppiarsi, diventando prima allenatore e poi preziosissimo educatore, chiunque abbia palleggiato su un campo in Sardegna, negli ultimi quarant'anni, ha incrociato il suo cammino o ha beneficiato dei suoi consigli.

La transizione dietro la scrivania è stata la naturale evoluzione di una vita al servizio del movimento.

Al momento della scomparsa Serra era al suo secondo mandato consecutivo alla guida della FIP Sardegna, una presidenza portata avanti con lo stesso stile che lo contraddistingueva da giocatore, signorilità, visione e una porta sempre aperta per tutti, dalle grandi realtà della Serie A fino all'ultimo dei centri minibasket della regione.

Il cordoglio del mondo Basket

In queste ore i messaggi di affetto stanno travolgendo la famiglia. In prima fila il presidente della FIP nazionale, Gianni Petrucci, che ha voluto ricordare lo spessore umano e dirigenziale del collega.

Dai social della Dinamo Sassari fino alle più piccole società di Promozione, il coro è unanime, se ne va un pezzo di storia, un signore del parquet.

Il saluto commosso di Francesco Velluzzi:

Tore Tore. Lo accoglievamo con questo immancabile coro. E lui Tore Serra si univa sorridente. Penso che Tore non abbia avuto un nemico. Troppo buono, troppo perbene, troppo signore. L'ho tifato da bambino, quando al Brill sprigionava il suo talento, ho ammirato il suo talento, è diventato amico, ha insegnato a tanti ragazzi e ragazze nella scuola che amava, ho gioito quando è diventato presidente. Ora questa terribile notizia. Che dolore. Ciao Tore Tore