Due vittorie e due pareggi in Champions League, successi di Milan e Juve in Europa League. Vince anche l’Atalanta in Conference League.

Che cosa ci hanno detto queste partite in ottica campionato?

Dalla Champions è arrivato un messaggio forte dalla Roma. Contro il PSG, i giallorossi hanno gio-cato con forza, temperamento e pressing. Questa squadra ha tutto per lottare per lo scudetto e oggi ha più certezze dei campioni in carica.

L’Inter ha convinto il giusto. È vero che ha vinto 2-0 contro lo Stoccarda, con un Lautaro sempre decisivo, ma nel corso della partita ha mostrato una buona mezz’ora nel primo tempo, per poi arroccarsi e cercare di evitare gli errori commessi a Bergamo. La squadra rimane forte, ma oggi è ancora indecifrabile. Un’incertezza che, alla lunga, potrebbe pesare nella corsa al titolo.

Bene il Como, che in Europa continua a sorprendere. Contro l’AEK Atene, i lariani conquistano la quarta vittoria in cinque partite e il terzo posto in classifica. Un percorso imponente, se pensiamo che questa squadra è all’esordio nella competizione. Qui la mano di Fabregas ha un peso enorme. Le partite europee possono portare ulteriore consapevolezza che riportata in campionato può di-ventare benzina per rimanere nella parte alta della classifica. Questo Como può puntare a confer-mare quanto di buono fatto nella stagione precedente.

Segnali anche dal Napoli, che a Manchester, contro il City, ottiene un buon pareggio. Un calcio concreto, fatto di ripartenze pungenti. Una prestazione che potrebbe dare una scossa al Napoli anche in campionato, sebbene la risalita resti una missione complicata.

Stesso discorso per la Juve, che in Europa League liquida l’Omonia con quattro gol e trova la rete anche con Ekhator. Una vittoria agevole contro un avversario mediocre. La Juve deve pensare ad andare fino in fondo in Europa League, che sembra più alla portata della squadra. Mentre risalire in campionato è un’impresa ardua e questa competizione potrebbe rappresentare l’unica via per accedere alla Champions.

Il Milan, contro l’Olympiacos, va sotto di due gol e poi compie una grande rimonta, trascinato da un Moreira incontenibile. La squadra di Amorim continua a crescere: carattere, qualità e gioco non mancano. Di questo passo, in campionato può lottare anche per il titolo.

Chiudiamo con l’Atalanta, che in Conference League contro il Borac rimonta ancora una volta, ma questa volta riesce a vincere. Una squadra che continua a non convincere: poco di Dea e poco di Sarri. Il percorso, sia in coppa che in campionato, resta in salita.