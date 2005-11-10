Prima di emettere sentenze definitive su Sam Beukema, forse sarebbe stato opportuno aspettare di vederlo all'opera nella sua posizione naturale. Il difensore olandese, precocemente bocciato da una parte della critica e della tifoseria, è stato uno dei grandi protagonisti del 2-2 conquistato dal Napoli contro il Manchester City. Massimiliano Allegri lo ha schierato da centrale di destra nella difesa a quattro, ruolo ricoperto con ottimi risultati ai tempi del Bologna, ma occupato soltanto per una manciata di minuti nell'anno e mezzo trascorso in azzurro.

Quattro primati statistici contro il Manchester City

A certificare la grande prestazione dell'ex rossoblù sono soprattutto i numeri. Beukema è stato il migliore in campo per azioni difensive (13), palloni spazzati (10), palloni spazzati di testa (5) e contrasti vinti (3). L'olandese ha anche sfiorato il gol del vantaggio nel finale del primo tempo, trovando sulla propria strada un grande Donnarumma. Una prova che invita a riconsiderare alcuni giudizi espressi nei suoi confronti.

Beukema può cambiare anche le strategie di mercato del Napoli

La ritrovata centralità dell'olandese potrebbe avere ripercussioni anche sulle valutazioni di mercato in vista di gennaio. Qualora Allegri decidesse di dare continuità alla difesa a quattro e Beukema confermasse il rendimento dell'Etihad, cambierebbero inevitabilmente le considerazioni sul suo futuro e, potenzialmente, anche sulle necessità di intervenire nel reparto arretrato. Una sola partita non può cancellare le difficoltà del passato, ma può rappresentare il punto di partenza per rivalutare un investimento importante e un calciatore probabilmente giudicato troppo in fretta.