Roma, oggi Ryan Friedkin a Trigoria: si parla anche di mercato. I rinforzi attesi da Gasp
Daniele Najjar
Oggi è previsto l'arrivo a Trigoria di Ryan Friedkin per fare il punto su diverse questioni societarie e sportive della Roma, tra cui il calciomercato, i parametri del fair play finanziario, il progetto per il nuovo stadio e la possibile apertura di un percorso volto al rinnovo contrattuale dell'allenatore Gian Piero Gasperini.
I rinforzi attesi da Gasperini
Lo riporta La Gazzetta dello Sport in merito al vicepresidente della Roma. Sul fronte delle trattative in entrata, il tecnico giallorosso attende due rinforzi nella sessione invernale di gennaio, individuati in un trequartista e in un esterno sinistro di piede destro.
Nel corso degli incontri odierni presso il centro sportivo potrebbe inoltre essere affrontato il tema della gestione delle prossime trasferte europee e nazionali, alla luce del regolare svolgimento della recente gara di Parigi per i 1.500 sostenitori romanisti al seguito, un esito favorito dalla collaborazione instaurata tra la dirigenza del club capitolino e il Ministero degli Esteri.