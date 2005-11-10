Gustavo Varela è fore il debuttante più sorprendente degli ultimi anni. Sicuramente dal 2018, quando Krzysztof Piatek è atterrato sulla Serie A con tredici gol in diciannove partite, più quattro nella prima gara di Coppa Italia. Nel Monza, almeno finora, il portoghese ha fatto meglio: undici gol in campionato in undici partite - e con un colpo di tacco nell'ultima contro la Fiorentina - due in una di Coppa Italia: tredici gol in dodici partite totali, tanto che Milan, Inter e Juventus hanno già mostrato interesse.

Meno di Vlahovic

Qualcuno può davvero pensare a un investimento importante per il suo cartellino, che attualmente è valutato circa 35 milioni di euro, con il 20% che andrà al Benfica - che eventualmente può pareggiare l'offerta spendendo di meno - e che ha un ingaggio non esagerato. Quello di Vlahovic, nel gennaio del 2022, è stato l'ultimo grande trasferimento di un centravanti durante l'inverno. Però erano 75 milioni più 11 di bonus, più uno stipendio da 8 milioni e un bonus alla firma spalmato sugli ultimi due anni.

Rivelazione

L'esplosione di Varela è davvero considerevole rispetto all'anno scorso, quando ha segnato sei gol con il Gil Vicente. Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha spiegato anche del proprio interesse. "Varela è un giocatore che non piace solo all'Inter, ma a tante squadre. Normale che, vista la vicinanza con Monza, il mio direttore sportivo vada a vedere queste partite. Varela è una sorpresa molto bella per la Serie A".