Al Dall'Ara arriva l'Udinese. Il Corriere di Bologna in apertura: "Esame di maturità"
"Esame di maturità". Titola così in prima pagina Il Corriere di Bologna, che si concentra sul calcio e sulla prossima sfida che attende i felsinei. La formazione di Vincenzo Italiano questa sera chiuderà il ventiseiesimo turno di campionato, ospitando l'Udinese al Dall'Ara alle 20.45. Una sfida importante per i felsinei, che puntano a trovare nuova continuità dopo le vittorie conquistate in Serie A contro il Torino e in Europa League contro il Brann.
Il Bologna infatti punterà ad un successo che, in casa, manca da quasi quattro mesi: l'ultima vittoria interna dei rossoblu in Serie A, infatti, risale ad inizio novembre. In quel caso gli emiliani passarono per 2-0 contro il Napoli. Il 2026 invece non ha ancora regalato gioie casalinghe al Bologna, che nelle ultime quattro partite ha sempre ceduto il passo di fronte al proprio pubblico. L'ultimo punto interno, infatti, risale al 28 dicembre: 1-1 nella sfida giocata contro il Sassuolo.
Il Bologna di conseguenza vorrà cambiare passo e risalire ancora la classifica, dove fino a questo momento ha raccolto 33 punti. Una lunghezza di vantaggio rispetto all'Udinese, che al Dall'Ara proverà a rifarsi dopo il ko incassato a Lecce e la sconfitta interna subita contro il Sassuolo. Parecchie le ambizioni per le due squadre, pronte ad offrire spettacolo e giocarsi tutto nel posticipo.
