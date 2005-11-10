Ambrosini: "Quando giochi con la maglia del Milan a San Siro, devi avere un’ambizione"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a Radio Kiss Kiss dei rossoneri e non solo: "Il Como è una squadra che probabilmente, come valore medio, ha dei giocatori più forti nella rosa rispetto a quelli che ha il Milan, anche se cambia riesce a mantenere una struttura, un’identità precisa. Evidentemente società, squadra e allenatore sono in grado di trasferire determinate cose che al Milan in questo momento mancano, come la capacità di comprendere l’importanza delle varie partite e di come si scende in campo".

Il mercato potrebbe aiutare?

"Anche con la volontà di prendere giocatori più forti e rinforzare la rosa, cosa che vogliono tutti gli allenatori, non finisce lì. Puoi giocare meglio, devi avere un atteggiamento diverso anche con quei giocatori in campo internazionale. Quando giochi con la maglia del Milan a San Siro, devi avere un’ambizione, una voglia di essere protagonista dentro una partita, cosa che è completamente mancata".

Il Milan può vincere lo Scudetto?

"Il Milan può giocarsela con tutti, ma non credo possa vincerlo quest’anno. Il derby aveva già detto che il Milan, concentrato, focalizzato e determinato, può contendersela con tutti. Ma per lo scudetto secondo me ci vuole ancora un po’. Non penso quest’anno, però in queste condizioni può succedere di tutto. Tutti pensavamo che l’Inter lo avrebbe dominato e invece sta facendo un po’ più di fatica".