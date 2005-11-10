Sorpresa Generali Stadium: il Consiglio Comunale di Milano vota nuova valutazione sanitaria

Colpo di scena nel percorso verso il Generali Stadium, nuova casa designata per Inter e Milan dopo che sarà abbandonato il Meazza? Questo è quanto emerge dalle notizie che circolano a fonte Corriere della Sera, edizione milanese, visto che il Consiglio Comunale di Milano ha approvato una misura bipartisan per fermare l'attuale procedura di valutazione ambientale e richiederne un'altra.

Una votazione a larga maggioranza

Stando a quanto viene spiegato, l'obiettivo della mossa è quello di vincolare l'ottenimento del via libera alla VIS, la Valutazione di Impatto Sanitario, così da poter analizzare in anticipo e in ampiezza i potenziali rischi legati ai lavori da svolgere, che significano anche demolizione, smaltimento e bonifica. Il tutto suffragato da 22 voti favorevoli, 6 contrari e 22 assenti. Una larga intesa dietro alla mozione che potrebbe mettere pressione sulla giunta del sindaco Sala, nonostante quest'ultimo non sia obbligato a seguire la richiesta.

Dal Consiglio: "Partita Meazza aperta"

Enrico Fedrighini, consigliere del gruppo misto, ha commentato: "Si tratta di privilegiare la tutela della salute pubblica dei milanesi rispetto alla distribuzione delle cedole trimestrali agli azionisti dei fondi speculativi. Un buon segnale che arriva dal Consiglio, in modo trasversale. La partita del Meazza è aperta".