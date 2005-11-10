Nel ghiaccio di una serata a Kharkhiv, Roger Ibanez è diventato grande. Shakhtar-Atalanta, Castagne porta in vantaggio i bergamaschi che sognano il passaggio del turno. Dodo si fa cacciare, Gasperini corre ai ripari e inserisce il brasiliano, grande Carneade fino a lì. Aveva giocato una partita in campionato, zero in Europa. Dopo pochi secondi, liscio clamoroso su cui la Gialappa's potrebbe ricamarci per un bel po'.

Plusvalenze arabe

In realtà Ibanez, pur non essendo un grande nome nella storia bergamasca, può essere ricordato anche per il fatto che sia arrivato per relativamente poco - 5 milioni di euro - e venduto al doppio alla Roma, dove realisticamente diventa un calciatore di alto livello. In particolare nelle due stagioni intere che fa da riscattato, con 7 gol all'attivo e diverse presenze, fino alla cessione in Arabia.

30 milioni di euro. Non una cifra banale quella spesa dall'Al Ahli per convincerlo a scegliere l'Arabia Saudita come prossimo step di carriera. Nel 2026 diventa anche un convocato regolare da parte di Carlo Ancelotti per il suo Brasile, quasi a riprova che quel liscio in Ucraina, anni prima, era solamente una sorta di ansia da prestazione, senza pregiudicare il continuo della sua carriera. Oggi Roger Ibanez compie 28 anni.