Njie attacca Baroni: "Non credeva affatto in me. Sono stato felice quando è stato esonerato"

In una lunga intervista al portale svedese Sport Bladet, si è raccontato Alieu Njie, iniziando dai momenti complicati vissuti al Torino specialmente all'inizio della carriera, quando il calciatore arrivò in Italia poco prima del lockdown per il Covid: "Mi sentivo solo, davvero solo. Per fortuna avevo la mia PlayStation. C’era il coronavirus e anche in Svezia molti stavano a casa. Non potevamo allenarci come al solito in Italia, così io e i miei vecchi amici giocavamo e parlavamo tra di noi ogni giorno. Questo mi ha aiutato a non sentirmi solo. La mia PlayStation mi ha salvato in quel momento".

Sulla nostalgia di casa a 16 anni: "Se ho mai pensato di andare via in quei mesi? Sì, al 100%. Ci sono stati periodi in cui volevo davvero tornare a casa. Mi mancava tantissimo mia madre, la mia città natale e i miei amici. Facevano le cose che fanno i normali adolescenti. Mi mancava tutto. Dopo il mio primo ritorno a casa a Natale 2021, ho detto che avevo la febbre e loro hanno pensato che fosse il coronavirus. Così ho potuto restare ancora un paio di giorni. Bella mossa da parte mia... (ride, ndr). Non ho mollato per aiutare la mia famiglia. Sentivo che dovevo farlo per loro. I miei genitori non se la sono sempre passata bene in Svezia. Mia madre ha attraversato momenti davvero difficili. Anche mio padre. Non avevamo i soldi che avevano o hanno gli altri svedesi. Allora ho sentito che dovevo farcela. Voglio che abbiano una vita incredibile prima di invecchiare. Le cose sono migliorate quando, dopo un anno, ho iniziato a giocare nella Primavera. Lì ho trovato un amico fantastico che si chiama Dembélé e ora gioca a Lecce. Dividevamo la stanza e ci sostenevamo a vicenda. Le giornate diventavano molto più leggere e il tempo passava più in fretta quando ero con lui. Sono molto grato di averlo avuto al mio fianco".

Il primo a dargli fiducia fu proprio Paolo Vanoli, ritrovato poi a Firenze, mentre c'è un allenatore che con Njie non si è mai trovato: Marco Baroni. "Avevo un allenatore che non credeva affatto in me" ha raccontato il calciatore." Non voleva farmi giocare. Voleva schierare solo giocatori più esperti. Non so come dirlo in modo delicato, ma in generale non lo considero un buon allenatore. Sono stato davvero felice quando è stato esonerato".

Infine, il classe 2005 ha parlato anche del trasferimento alla Fiorentina: "È successo tutto in fretta. Ma allo stesso tempo sento che ci sono state molte cose che mi hanno frenato. Penso che tutto questo sarebbe potuto arrivare prima. Ma nel calcio succedono cose imprevedibili e sono grato che finora sia comunque andato tutto bene. Questo lo devo a D'Aversa. Mi ha dato l’occasione di cui avevo davvero bisogno per ritrovare la fiducia in me stesso".