Rocchi riparte dalla televisione dopo aver pensato all'addio al calcio

Quando è uscito dal tritacarne di un'inchiesta che è evaporata nel nulla si è trovato a dover pensare al suo futuro. Sono stati mesi terribili per Gianluca Rocchi. Ferito al cuore da accuse infondate. Attaccato in maniera pretestuosa da chi non aspettava altro che di farlo fuori dal suo ruolo di designatore di Serie A. E' stato come navigare in un incubo. E in questi mesi da paura Rocchi ha pensato seriamente di chiudere con il calcio. Non riusciva a immaginare di poter continuare a lavorare in un mondo che lo aveva accusato senza prove vere. Che lo aveva messo in un angolo senza motivi concreti. Che aveva messo in dubbio la sua onestà professionale. In questo periodo lo hanno aiutato gli amici e le persone, anche del suo mondo, che non hanno mai avuto dubbi sulla sua correttezza.

Gianluca Rocchi ha deciso di ripartire dalla televisione, da un accordo con Dazn. Un matrimonio che funzionerà sicuramente. L'ex designatore è un grande comunicatore, sa come gestire microfoni e telecamere. Quando ho avuto l'onore di fare l'addetto stampa dell'Associazione Arbitri Italiana restavo incantato nel vedere come dal palco Gianluca riusciva a ipnotizzare la platea. Che fosse la sua squadra di arbitri o anche un gruppo di associati di una sezione dell'Aia. La sfida televisiva è per Rocchi un modo per prendere tempo. Per leggersi dentro. Per capire se ha ancora voglia di vivere dentro il mondo del calcio. In passato qualche club di Serie A aveva fatto timidi sondaggi per capire se lui fosse interessato a un ruolo da dirigente addetto agli arbitri e anche alcune Federazioni straniere lo avevano monitorato per un ruolo da capo e insegnante per gli arbitri.

A questo punto non resta che goderci il Rocchi analista della domenica. Sono convinto che resterà fedele all'idea che i rigorini non devono essere fischiati e che sia importante far giocare il più posssibile. Concetti che sono cari anche al suo erede Orsato. Già, Rocchi e Orsato hanno sempre avuto un rapporto molto rispettoso. Gianluca è andato fiero di aver convinto l'attuale designatore a tornare ad arbitrare l'Inter dopo un lungo periodo. Penso che alla fine si ritroveranno a giocare la stessa partita.. Anche se forse non hanno proprio la stessa idea sull'uso del Var