La nuova vita di Gianluca Rocchi: ecco cosa farà l'ex designatore degli arbitri

Nuova avventura televisiva per Gianluca Rocchi, che entra nella squadra di DAZN come opinionista per la stagione 2026-27 di Serie A. L’ex arbitro ed ex responsabile della CAN di Serie A e Serie B sarà tra i protagonisti fissi di "Fuoriclasse powered by Haier", il programma della domenica sera condotto da Diletta Leotta. Il suo ingresso arriva dopo le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto nei mesi scorsi, ma soprattutto dopo che il 1° ottobre la Procura federale della FIGC ha archiviato l’indagine sportiva relativa alle presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali.

Rocchi debutta dopo Cagliari-Juventus

Il debutto è previsto domenica 11 ottobre, in occasione della sfida tra Cagliari e Juventus, in programma alle 20.45. Rocchi sarà presente in studio nel post-partita insieme ad Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi. L'esperienza, del resto, non gli manca di certo: nel corso della sua carriera Rocchi ha diretto ben 529 partite, comprese finali prestigiose come quelle di Europa League, Supercoppa Europea, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, maturando una lunga esperienza ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale.

"Non vedo l'ora di mettermi alla prova"

"Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio", ha dichiarato Rocchi. Il nuovo ruolo gli consentirà di affrontare il campionato da una prospettiva diversa, offrendo analisi e approfondimenti sui principali episodi arbitrali, sulle prestazioni delle squadre e sui temi più discussi di ogni giornata di Serie A.