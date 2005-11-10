Nonostante le tante difficoltà riscontrate in questa prima parte di stagione nel ruolo al Milan di vice Goncalo Ramos, mezza Serie A continua ad avere i riflettori puntati sul baby talento Francesco Camarda. Blindato in estate da Amorim in rossonero, l'attaccante classe 2008 non si è dimostrato all'altezza di certi palcoscenici ed è per questo che la dirigenza sta studiando il giusto percorso per consentirgli una crescita ben diversa da quella vissuta a Lecce, dove Camarda si ritrovò immerso in uno degli ambienti più complessi per mettersi in mostra e guadagnare fiducia. Come detto, però, il Wonderkid di Via Aldo Rossi continua ad ad accrescere la lista degli estimatori, a cui si sarebbe aggiunto pure il Torino.

La carta Abate per i granata

Escluso Che Adams, il cui rendimento continua ad essere una costante, in casa granata l'inizio di questa stagione ha messo in luce una serie di evidenti problemi nel trovare la via del gol. Anche due pilastri come Simeone e Vlasic sembrano aver smarrito la brillantezza della scorsa stagione ed è per questo che il ds Petrachi, molto attento nella valorizzazione dei giovani italiani (vedasi gli acquisti dei vari Mascardi, Comuzzo e Fortini), avrebbe messo nel mirino, tra gli altri, proprio Francesco Camarda. Dalla loro parte i granata hanno un importante asso nella manica da potersi giocare, visto che al Filadelfia Camarda ritroverebbe Ignazio Abate. Fu quest'ultimo a lanciarlo nel 2023, a soli 15 anni, in Primavera, dove il 2008 si impose come uno degli attaccanti più interessanti del panorama giovanile italiano e non solo.

La lista delle pretendenti è lunga

La lista delle pretendenti però è lunga e se il Torino vorrà accaparrarselo dovrà battere una concorrenza feroce. In Serie A Camarda è finito anche sui taccuini di Udinese, Genoa, Cagliari - dove potrebbe essere legato a Paul Mendy, che piace al Milan -, oltre che a ad una serie di club esteri e di Serie B, Sampdoria su tutti.