Notte di esami europei per l’Atalanta, attesa alle 21:00 nella calda cornice del Banja Luka City Stadium per la quarta giornata della fase campionato di UEFA Conference League. In Bosnia ed Erzegovina va in scena uno scontro diretto dal peso specifico già rilevante per gli equilibri del torneo: a separare le due squadre in classifica c’è infatti appena un punto, un margine sottile che rende la posta in palio fondamentale per consolidare la corsa verso i playoff. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dal sedicesimo posto a quota 4 punti, frutto di un percorso finora perfettamente simmetrico tra una vittoria, un pareggio e una sconfitta, con quattro reti segnate e altrettante subite. Appena dietro, al ventunesimo posto con 3 punti, insegue il Borac Banja Luka, che ha raccolto un successo e due ko con un bilancio di tre gol all’attivo e quattro al passivo.

COME ARRIVA IL BORAC - La formazione bosniaca guidata da Marinovic affronta l'impegno europeo forte di un ottimo momento in patria. Nel campionato nazionale, il Borac è reduce da una netta vittoria esterna per 4-0 sul campo dello Željezničar, maturata grazie alle reti di Deket, Herrera Cardona e alla doppietta di Hiroš. In Conference League, invece, il cammino dei rossoblù ha vissuto finora di risultati altalenanti: dopo l'esordio con sconfitta di misura in Grecia contro il Panathinaikos (2-1), il Borac ha sfruttato il fattore campo superando 2-0 i finlandesi del KuPS alla seconda giornata, prima di cedere nuovamente in trasferta contro gli svedesi del Mjällby (2-0). Davanti al proprio pubblico, i bosniaci dovrebbero schierarsi con un 4-4-2 compatto affidato in porta a Jurkas, protetto da Rogan, Meijers, Saničanin e Herrera; a centrocampo spazio a Roguljić, Jojić, Hiroš e Savić, dietro al tandem offensivo composto da Deket e Juričić.

COME ARRIVA L’ATALANTA - I nerazzurri si presentano in Bosnia ed Erzegovina dopo il pirotecnico 4-4 casalingo in Serie A contro l'Inter, una sfida in cui la squadra bergamasca ha mostrato grande potenza di fuoco offensiva (a segno Elmas, doppietta di De Ketelaere e rigore nel finale di Kessié) ma anche qualche fragilità difensiva da registrare. Anche in Europa il percorso della Dea è stato fin qui a due facce: dopo l'esordio vincente a Bergamo contro il Pafos (3-1), sono arrivati il passo falso esterno ad Amsterdam contro l'Ajax (2-0) e il pareggio interno per 1-1 contro il Kairat Almaty. Per ritrovare il successo continentale e rilanciarsi in classifica, la formazione di Sarri dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Sportiello (out Carnesecchi per un problema al menisco) tra i pali e una difesa composta da Bellanova, Scalvini, Obrić e Bernasconi; in mediana agiranno Elmas e Pašalić, mentre sulla trequarti Sulemana, Samardžić e Rowe supporteranno l'unica punta Scamacca.