Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere le gare di Milan, Juve e Atalanta
Daniel Uccellieri
Dopo la due giorni di Champions, tornano Europa League e Conference. Tre le italiane in campo: si parte alle 18.45 con il Milan ospite dell'Olympiacos, mentre alle 21.00 la Juventus se la vedrà con l'Omonia. Chiudiamo con l'Atalanta, che andrà a giocare in Bosnia contro il Borac.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 26 novembre
15.00 Uzbekistan-Italia (Qualificazioni Mondiali Under 17) - RAI SPORT
16.30 Kairat-Mjallby (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Olympiacos-Milan (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Celta-Bournemouth (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
18.45 Besiktas-Hapoel Beer Sheva (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Juventus-Omonia (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Borac-Atalanta (Conference League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
21.00 Crystal Palace-Real Sociedad (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Hoffenheim-Sturm Graz (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
21.00 Sunderland-Jagiellonia (Europa League) - SKY SPORT