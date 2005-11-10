Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Champions League vinta per 2-0 sullo Stoccarda: "Ho avuto la possibilità di segnare per due partite di fila su rigore, sono felice perché posso aiutare la mia squadra anche così. Devo dire che la squadra ha una mentalità molto forte, è sempre molto unita. La stagione è molto lunga, è impossibile giocare ogni partita altrettanto bene. Dobbiamo mantenere la calma, sono felice per la vittoria di oggi. Penso che anche a Bergamo abbiamo fatto tante cose buone, alla fine ci sono stati dei problemi con i cross, anche lo Stoccarda ha provato a crossare spesso ma siamo stati incredibili stasera".