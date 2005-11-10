L'Inter ha subito 23 gol in stagione tra Serie A e Champions League, un numero davvero troppo alto per chi ambisce a vincere in Italia e in Europa, ma, almeno in campo internazionale, sembra che ultimamente abbia cambiato marcia. Dopo il ko per 2-1 contro il Real Madrid e per 4-3 contro il Club Brugge, i nerazzurri hanno vinto tre partite di fila, segnando 6 reti e subendone 0.

Questo clean sheet vale di più

Tutti erano convinti che lo switch l'Inter lo avesse fatto dopo il derby, perché tra Feyenoord e Como erano arrivati due successi mantenendo la porta inviolata, ma il 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta aveva rimesso tutto in discussione, con nuove critiche e il dubbio che il problema della fase difensiva fosse davvero incorreggibile. La risposta di Chivu però è stata ancora una volta positiva, con Martinez che è rimasto imbattuto.

Ora 3 test da non fallire

Prima dell'impegno di Champions contro il Borussia Dortmund, l'Inter affronterà il Genoa in due occasioni e il Frosinone allo Stirpe. Prove che diranno di più sul percorso di crescita che gli uomini di Chivu hanno intrapreso e non possono permettersi di interrompere nuovamente, visto che Lazio e Roma in Serie A non rallentano.