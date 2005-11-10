Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, analizza ai microfoni di Sky Sport la sfida di Champions League vinta 2-0 contro lo Stoccarda: "Le partite in Champions non sono mai semplici e non le puoi sempre dominare, dobbiamo mantenere una certa organizzazione per sfruttare gli errori degli avversari ed essere propositivi. Oggi siamo stati bravi un po' in tutto, anche a difendere bene l'area sui cross. Abbiamo creato situazioni che con più lucidità e cattiveria ci potevano portare in vantaggio, alla fine l'abbiamo sbloccata e poi siamo andati sul 2-0".

Per un allenatore quanto è importante la capacità di reazione?

"Questo è il compito dell'allenatore, di trasmettere gli stimoli giusti in ogni partita. Non è semplice, a volte riusciamo a farlo meglio mentre altre no. Ma l'importante è che la squadra rimanga squadra, senza disunirsi. Siamo consapevoli che non possiamo essere perfetti, ma l'atteggiamento e la mentalità oggi sono state quelle giuste e non a caso siamo riusciti a portare a casa la vittoria".

C'è stato bisogno di un intervento dopo Bergamo?

"C'è sempre bisogno di interventi, anche quando le cose vanno bene. Però non abbiamo perso lucidità dopo quella partita, c'è mancato qualcosa negli ultimi dieci minuti ma non va buttato tutto quello che di buono era stato fatto prima".