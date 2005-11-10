Inter, Stones si candida per Bergamo. Ma senza garanzie fisiche, Baccin tornerà sul mercato

L'Inter si è goduta finora troppo poco John Stones, che alla prima partita da titolare contro l'Udinese ha alzato bandiera bianca a causa di un problema fisico. L'inglese però, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si è ormai ristabilito e avanza la sua candidatura per essere titolare già a Bergamo contro l'Atalanta di Maurizio Sarri, che potrà contare su un Nikola Krstovic in stato di grazia.

Il mercato di gennaio

Tra qualche mese il club nerazzurro dovrà valutare il da farsi perché ha bisogno di un altro difensore. L'obiettivo e la speranza sono quelle che questo ruolo possa essere ricoperto dall'ex City, ma se il suo fisico cedesse nuovamente per un periodo lungo, ecco che allora Baccin sarebbe quasi costretto ad aggiungere una nuova pedina. A quel punto, per questioni di liste, Chivu lascerebbe obbligatoriamente fuori un giocatore.