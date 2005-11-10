Questa sera (ore 21) al "Centenario" di Montevideo andrà in scena la finale di Copa Libertadores. Palmeiras contro Estudiantes, due dei club più gloriosi e vincenti del Sudamerica. Per tre volte la squadra brasiliana ha vinto il trofeo e ha l'occasione di eguagliare gli argentini, la cui ultima gioia risale al 2009 con Juan Sebastian Veron capitano.

Dal 2019 vincono solo le squadre brasiliane

L'Estudiantes ha l'occasione questa sera ti porre fine all'egemonia brasiliana, che dura dal 2019: in queste ultime 7 edizioni il Palmeiras ha vinto 2 volte, ben 3 successi per il Flamengo e nel frattempo si sono laureati campioni anche Fluminense e Botafogo. Un solo precedente e sempre in finale di Libertadores, nel 1968: ci vollero tre partite per determinare il campione del Sudamerica, che fu l'Estudiantes.

Muslera eroe a 40 anni. Tanta Lazio tra le due squadre

Diversi i volti noti al calcio italiano: Muslera è l'eroe delle semifinali, contro il Flamengo ha neutralizzato tre rigori, a Jorginho, Paquesta e Bruno Henrique. A 40 anni l'ex Lazio è ancora protagonista. E a proposito di ex biancocelesti, suo compagno di squadra è Joaquin Correa, con ogni probabilità anche lui titolare questa sera. Sempre in tema, dall'altra parte c'è Felipe Anderson che al contrario al Palmeiras sta recitando il ruolo di comparsa: in questa Libertadores per lui solo spezzoni e mai una partita da titolare. Suo però l'assist per Marlon Freitas nel successo sul campo della Fluminense in semifinale. Più spazio invece per Andreas Pereira (33 presenze sotto Simone Inzaghi nel 2020/21).

Quante meteore del nostro campionato

Capitano del verdao è Gustavo Gomez, un passato al Milan in piena banter era. In mediana Lucas Evangelista, meteora all'Udinese. Dall'altra parte c'è Tomas Palacios, formalmente ancora dell'Inter ma che potrebbe essere riscattato dall'Estudiantes. A 41 anni gioca ancora (molto poco, per la verità) José Sosa, ex Milan e Napoli e davanti abbiamo Adolfo Gaich, una comparsata al Benevento.