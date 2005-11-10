Imanol Alguacil è stato per anni un simbolo della Real Sociedad. Dal 2019 al 2025 ha guidato la prima squadra, ma prima ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Dopo tantissimi anni da calciatore, ha allenato nella società di San Sebastian per 14 anni prima di volare altrove. Nella sua carriera ha già sfidato più volte i club italiani: la Lazio e la Roma in Europa League, l'Inter in Champions. Stasera Alguacil sfiderà il Milan, ma lo farà da manager dell'Olympiacos. Di una squadra che l'ha chiamato il 10 settembre per sostituire Mendilibar con risultati fin qui spettacolari: sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette gare di campionato, tre vittorie e un pareggio in Europa League per una squadra che ha iniziato il suo cammino europeo dai preliminari di Champions. Che ad agosto, a sorpresa, è stata fatta fuori dagli olandesi del NEC Nijmegen.

Pirola e capitan Retsos. Dubbio Pedersen

Il Milan insomma si troverà di fronte allo stadio Georgios Karaiskakis un'altra delle squadre più in forma di questa Europa League. Ha perso fin qui contro le tre squadre a punteggio pieno, oggi invece sfida un Olympiacos quarto in classifica generale e reduce da un 6-2 all'Iraklis di Walter Mazzarri. Una squadra composta da diversi giocatori che conoscono molto bene la Serie A.

A guidare la difesa ecco Lorenzo Pirola, centrale italiano scuola Inter che la Salernitana nell'estate 2024 ha ceduto all'Olympiacos per tre milioni di euro. Al suo fianco Panagiotis Retsos: il capitano della squadra di Atene, ma anche un'ex meteora dell'Hellas Verona. Ben diversa la carriera in Italia di Marcus Pedersen, terzino norvegese che in Serie A ha prima vestito la maglia del Sassuolo e poi quella del Torino e oggi è in ballottaggio con Saliakas.

C'è Remo Freuler

A centrocampo poi c'è chi conosce la Serie A meglio di tutti gli altri: Remo Freuler. Classe '92, uno dei metronomi più forti e sottovalutati del nostro campionato degli ultimi dieci anni. Ha vissuto sei anni importantissimi nell'Atalanta di Gasperini e poi tre stagioni al Bologna dopo una parentesi in Premier League, al Nottingham Forest di quel Marinakis che in estate non s'è lasciato sfuggire l'occasione di ingaggiarlo a parametro zero.

Ma Bailey s'è infortunato

Non ci sarà invece Leon Bailey. Ricordate? La Roma ci aveva puntato nell'estate 2025, salvo poi risolvere il prestito nel successivo gennaio: ad agosto ha firmato un triennale con l'Olympiacos e fin qui ha giocato poco o nulla anche a causa di infortuni che lo stanno tormentando. L'ultimo l'ha rimediato nell'ultima sfida vinta 6-2 contro l'Iraklis, dopo una doppietta: lesione al bicipite femorale destro e almeno un mese di stop.