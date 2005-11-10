Vincere per continuare a vincere: con questo approccio l'Italia sfiderà oggi l'Uzbekistan nel Mondiale Under 17, dopo i successi con Costa d'Avorio e Giamaica: per gli Azzurrini un punto basterebbe per essere certi del primo posto, ma non di garantirsi l'ingresso nelle prime otto in classifica, utile per avere un percorso più "morbido" verso gli ottavi di finale. Sarà dunque fondamentale non abbassare la guarda contro una squadra che si gioca la qualificazione e che ha bisogno di punti per garantirsela. Questo infatti il meccanismo di 'accoppiamento' per i sedicesimi di finale della competizione:

Le 8 migliori prime contro le 8 migliori terze

1^ migliore prima - 8^ migliore terza

2^ migliore prima - 7^ migliore terza

3^ migliore prima - 6^ migliore terza

4^ migliore prima - 5^ migliore terza

5^ migliore prima - 4^ migliore terza

6^ migliore prima - 3^ migliore terza

7^ migliore prima - 2^ migliore terza

8^ migliore prima - 1^ migliore terza

Le altre 4 prime contro le 4 peggiori seconde

9^ migliore prima - 12^ migliore seconda

10^ migliore prima - 11^ migliore seconda

11^ migliore prima - 10^ migliore seconda

12^ migliore prima - 9^ migliore seconda

Le 8 migliori seconde tra loro

1^ migliore seconda - 8^ migliore seconda

2^ migliore seconda - 7^ migliore seconda

3^ migliore seconda - 6^ migliore seconda

4^ migliore seconda - 5^ migliore seconda

9 punti è meglio che 7 (o 6)

La qualificazione è in tasca ma un altro successo darebbe la sostanziale certezza di finire tra le prime migliori 8 e quindi di sfidare una delle terze nei gironi preliminari: questo sperando di non pescare avversari che stanno faticando in classifica, come l'Argentina, ma che hanno tanta qualità inespressa da mettere in campo nel resto del torneo.