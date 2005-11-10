Tegola per il Colonia e il Bologna: confermata la rottura del crociato, lungo stop per Dallinga

Brutta notizia per Thijs Dallinga, per il Colonia e di rimando anche per il Bologna. L'attaccante olandese si è procurato una lesione al legamento crociato anteriore durante l'amichevole disputata sabato contro il Viktoria Colonia e sarà costretto a rimanere lontano dai campi per diversi mesi. Il club tedesco ha confermato la gravità dell'infortunio attraverso un comunicato ufficiale: "Thijs Dallinga ha riportato oggi una lesione ai legamenti crociati durante la partita di allenamento e resterà fuori per diversi mesi".

Uno stop pesante che rischia di compromettere in anticipo la stagione del centravanti classe 2000 e di rallentare anche il suo percorso con la nazionale olandese, con cui finora ha collezionato una sola presenza. Dallinga aveva iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza in Bundesliga: arrivato in prestito dal Bologna nell'estate scorsa, l'attaccante era stato subito decisivo alla prima giornata contro l'Hoffenheim: entrato al 66', aveva realizzato una doppietta contribuendo alla rimonta del Colonia, capace di imporsi per 3-2.

Dopo quel debutto da protagonista, però, il numero 9 non è più riuscito a trovare la via del gol, fermandosi momentaneamente a quota due reti stagionali. Ora dovrà affrontare un lungo percorso di recupero per tornare a disposizione della squadra tedesca e provare a riprendere il cammino interrotto nel momento migliore.